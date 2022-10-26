26 жовтня 2022 року: Іверської ікони Божої Матері — що не можна робити цього дня

У цей день давні повір'я категорично забороняють виставляти себе напоказ і розмовляти з незнайомцями.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква відзначає день Іверської ікони Божої Матері, також відомої як Привратниця чи Воротарниця. Цю ікону вважають чудотворною, історія стверджує, що її написав євангеліст Лука. Наразі ікона зберігається на території Іверського монастиря в Греції на священній горі Афон.

У світі відзначають свято приємних несподіванок.

Що не можна робити 26 жовтня?

► виставляти себе напоказ

► ходити в лазню з натільним хрестиком

► спілкуватися з незнайомцями

► гадати, ворожити

► бути необережними

Народні повір'я та прикмети:

► цього дня в лазню приносили різні цілющі трави та гнали з хворих хворобу

► за старих часів на полиці протопленої лазні залишали настої з цілющих трав, щоб вони там пропріли

► півень увечері закукурікав — до зміни погоди

► хмари швидко по небу біжать із півдня — до негоди

► сонце сходить через хмари — до зміни погоди

► хмари червоного кольору — до дощу

► хмари з півдня йдуть — до поривчастого вітру

День ангела святкують:

Агафонік, Валеріан (Валер'ян, Авер'ян), Веніамін, Злата, Карп, Микита, Флорентій

А також у цей день:

1861 — німецький винахідник Філіп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном

1863 — у Лондоні заснована Англійська футбольна асоціація — перший у світі футбольний союз

1900 — у Нью-Йорку відкрто першу лінію метрополітену

1965 — у Букінгемському палаці учасникам групи The Beatles вручили ордени Британської імперії "за видатний внесок у справу процвітання Великобританії"

1978 — Всесвітня організація охорони здоров'я оголошує про те, що вірус віспи знищений у природі

2000 — Австралійська алмазна компанія почала продаж діамантів через інтернет

2000 — Астрономи з університету Корнеллі в Нью-Йорку оголосили про відкриття ними чотирьох нових супутників Сатурна