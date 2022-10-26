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Стиль жизни

The North Face Face выпустили пуховики для ключей за 1200 грн

The North Face, брелок, пуховик
Теплые брелоки для ключей от The North Face

Такой брелок-пуховик обойдется в $33.

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Американская компания, специализирующаяся на производстве высококачественной технологичной спортивной, горной одежды и туристического инвентаря The North Face представила новую забавную серию брелоков, основанную на легендарных пуховиках Nuptse.

Названные "Mini Nuptse Jacket", маленькие курточки пошиты из прочной мягкой нейлоновой ткани с кольцом для ключей, прикрепленным к спине, и меньшим кольцом, прикрепленным внутри, для использования в качестве футляра для ключей.

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От рукавов отходят миниатюрные пряжки, встроенные в рукава, которые можно обернуть вокруг лямки рюкзака или других предметов. Логотипы North Face находятся на своих обычных местах, как и традиционная резиновая молния. Дополнительные функции включают убирающийся капюшон и искусственные передние карманы.

Мини-куртки, представленные в желтом, черном, синем и оливковом цветах, производитель рекомендует в качестве оригинального подарка. Стоит такая милая безделушка примерно $33 (1207 грн по текущему курсу)

Раз уж мы заговорили о пуховиках, то самое время напомнить, какие модели пользуются наибольшей популярностью в этом сезоне, и пересмотреть свой гардероб на наличие модных новинок.