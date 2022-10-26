The North Face випустили пуховики для ключів за 1200 грн

Такий брелок-пуховик коштуватиме $33.

Related video

Американська компанія, що спеціалізується на виробництві високоякісного технологічного спортивного, гірського одягу та туристичного інвентарю The North Face представила нову кумедну серію брелоків, засновану на легендарних пуховиках Nuptse.

Названі "Mini Nuptse Jacket", маленькі курточки пошиті з міцної м'якої нейлонової тканини з кільцем для ключів, прикріпленим до спини, та меншим кільцем, прикріпленим усередині, для використання як футляр для ключів.

Від рукавів відходять мініатюрні пряжки, вшиті у рукави, які можна обернути довкола лямки наплічника чи інших предметів. Логотипи North Face знаходяться на своїх звичайних місцях, як і традиційна гумова блискавка. Додаткові функції включають капюшон, що забирається, і штучні передні кишені.

Міні-куртки, представлені в жовтому, чорному, синьому та оливковому кольорах, виробник рекомендує як оригінальний подарунок. Коштує така мила дрібничка приблизно $33 (1207 грн за поточним курсом)

Якщо ми заговорили про пуховики, то саме час нагадати, які моделі користуються найбільшою популярністю в цьому сезоні, і переглянути свій гардероб на наявність модних новинок.