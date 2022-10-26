Красивая Люпита Нионго стала амбассадором ювелирного бренда De Beers

Актриса стала первым международным амбассадором ювелирного бренда De Beers.

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Кенийско-мексиканская актриса Люпита Нионго, известная по фильмам "12 лет рабства", "Черная Пантера" и "Звездные войны: Скайуокер. Восток", снялась в рекламной кампании бренда De Beers "С чего все начинается".

"Для меня большая честь быть первым глобальным послом De Beers. Эта кампания претворяет в жизнь изменение, которое я чувствую, когда ношу украшения с бриллиантами De Beers, и гордость за то, что знаю, откуда они берутся и какую пользу они приносят. Что еще важнее: мое партнерство с De Beers позволяет мне защищать интересы женщин и девушек по всему миру", — заявила Люпита.

[ + – ] Люпита Нионго

Бренд подчеркивает, что актриса обладает редким магнетизмом и исключительным талантом.

"Воплощая силу безграничных возможностей, она является силой позитивных изменений, разделяя наши ценности и стремление создавать лучшее будущее для людей и планеты", — говорится на сайте ювелирного бренда De Beers.

Напомним, Pandora решил поднять термин "избалованная собака" совершенно на новый уровень и запустить первую в истории ювелирного бренда коллекцию аксессуаров для домашних животных.