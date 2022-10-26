Красива Люпіта Ніонго стала амбасадоркою ювелірного бренду De Beers

Акторка стала першою міжнародною амбасадоркою ювелірного бренду De Beers.

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Кенійсько-мексиканська акторка Люпіта Ніонго, відома за фільмами "12 років рабства", "Чорна Пантера" та "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", знялася в рекламній кампанії бренду De Beers "З чого все починається".

"Для мене велика честь бути першим глобальним послом De Beers. Ця кампанія втілює зміну, яку я відчуваю, коли ношу прикраси з діамантами De Beers, і гордість за те, що знаю, звідки вони беруться і яку користь вони приносять. Що ще важливіше: моє партнерство з De Beers дозволяє мені захищати інтереси жінок та дівчат у всьому світі", — заявила Люпіта.

[ + – ] Люпіта Ніонго

Бренд наголошує, що акторка має рідкісний магнетизм і винятковий талант.

"Втілюючи силу безмежних можливостей, вона є силою позитивних змін, поділяючи наші цінності та прагнення створювати краще майбутнє для людей та планети", — йдеться на сайті ювелірного бренду De Beers.

Нагадаємо, Pandora вирішив підняти термін "розпещений собака" зовсім на новий рівень і запустити першу в історії ювелірного бренду колекцію аксесуарів для свійських тварин.