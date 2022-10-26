Вышел трейлер рождественского спецвыпуска "Стражей Галактики"

Disney совместно с Marvel Studios представили трейлер рождественского спецвыпуска "Стражей Галактики" от режиссера Джеймса Ганна.

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В трейлере Звездный Лорд Питер Квилл не чувствует духа Рождества, так как он потерял свою возлюбленную Гамору в событиях "Мстителей: Финал". Дракс и Мантис решили подбодрить друга, отправившись на Землю, чтобы привести к нему героя его детства, актера Кевина Бэйкона.

Вернутся и другие персонажи: Небула, Ракета, Грут и Краглин, но, судя по всему, основное внимание будет уделено Драксу и Мантису. Также появится космическая собака Космо, роль которой сыграла болгарская актриса Мария Бакалова.

Премьера состоится 25 ноября на Disney+.

Напомним, в феврале 2023 года выйдет фильм о Человеке-муравье, где он и его союзники столкнутся с могущественным суперзлодеем Кангом Завоевателем.