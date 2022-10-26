Вийшов трейлер різдвяного спецвипуску "Вартових Галактики"

Disney спільно з Marvel Studios представили трейлер різдвяного спецвипуску "Вартових Галактики" від режисера Джеймса Ганна.

Related video

У трейлері Зоряний Лорд Пітер Квілл не відчуває духу Різдва, оскільки він втратив свою кохану Гамору в подіях "Месників: Фінал". Дракс і Мантіс вирішили підбадьорити друга, вирушивши на Землю, щоб привести до нього героя його дитинства, актора Кевіна Бейкона.

Повернуться й інші персонажі: Небула, Ракета, Грут і Краглін, але, зважаючи на все, основну увагу буде приділено Драксу і Мантісу. Також з'явиться космічний пес Космо, роль якого відіграла болгарська акторка Марія Бакалова.

Прем'єра відбудеться 25 листопада на Disney+.

Нагадаємо, у лютому 2023 року вийде фільм про Людину-мурашку, де він і його союзники зіткнуться з могутнім суперлиходієм Кангом Завойовником.