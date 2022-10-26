Кот Мяо стал первым мэром животных в итальянском городке

Кот Мяо уже давно стал символом городка, в котором живут около 900 человек.

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Черно-белый кот по имени Мяо стал первым в истории итальянского городка Чивита д'Антино в провинции Л'Акуила мэром животных. Об этом рассказал на своей странице в Facebook заместитель мэра Маттео Ди Фабио, дочери которого, Аманде, принадлежит четырехлапый чиновник. Уже три недели Мяо исполняет свои обязанности, а на ее шее красуется лента в цветах итальянского флага.

Кот уже довольно давно является талисманом населенного пункта, в котором живут около 900 человек. Животное свободно разгуливает по 28 километрам квадратным городка, и его знают все местные жители. Несмотря на то, что у Мяо есть хозяева, кот предпочитает шататься по городу в поисках приключений и еды, а когда это ему надоедает, возвращается обратно домой.

[ + – ] Мэр кошек Мяо Фото: Matteo Di Fabio/Facebook

"Мяо… завтракает дома, спит у Лореты Флай, проходит мимо Филомены, пытается достучаться до Анны, останавливается в доме Мауро и Ноэми на обед и входит на избирательный участок, а затем идет перекусить у Сильвии, Сандро и Марии. На выходных, напротив, он обедает и спит в пансионе в Пальмире и Мариаграции, затем идет беспокоить Джанни в спальне муниципального дома, а затем возвращается в бар-ресторан Novantinum, чтобы выпросить что-нибудь у Лоренцо и Эмануэла. Я думаю, он также ходит к Стефании и Зайне в таверну Zahrtmann за знаменитой треской", – описывает похождения кота Маттео Ди Фабио.

Посмотрев на похождения Мяо, мэр Чивита д'Антино Сара Чиккинелли совместно со своим замом решили, что, коль кот уже так хорошо осведомлен о жизни в городке, поставить эго "мэром кошек", особенно муниципальных. Это сделали в знак уважения администрации к правам животных. Инициатива также направлена на то, чтобы привлечь внимание общества к уважению к братьям нашим меньшим, которые по характеру или образу жизни предпочитают вести жизнь вдали от дома. Власти городка считают, что удобства, которые предлагает домашнему животному дом, не всегда совпадают с их приоритетами, и они готовы променять теплую лежанку в комнате на прогулки по лужам и жизни под открытым небом. Мяо это иллюстрирует своим поведением как нельзя лучше.

[ + – ] Мяо знают все жители небольшого городка Фото: Matteo Di Fabio/Facebook

Кот останется на своем посту в течение года, потом будет назначен новый мэр животных путем выдвижения и голосования.

Мяо – не первый кошачий мэр в Италии. В городке Гравеллона-Ломеллина, регион Ломбардия на севере Италии, традиция выбирать кошачьего мэра существует с 2005 года. Его первый кошачий мэр, Чиккетти, прослужил на этом посту до 2009 года, пока не умер от лейкемии. Его сменила Пеппи, исполнявшая эту роль до 2013 года, а ее нынешний мэр – кошка по кличке Марина.

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