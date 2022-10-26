Кіт Мяо став першим мером тварин в італійському містечку

Кіт Мяо вже давно став символом містечка, в якому мешкають близько 900 людей.

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Чорно-білий кіт, на ім'я Мяо, став першим в історії італійського містечка Чивіта-д'Антіно в провінції Л'Аквіла мером тварин. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook заступник мера Маттео Ді Фабіо, дочці якого, Аманді, належить чотирилапий чиновник. Вже три тижні Мяо виконує свої обов'язки, а на її шиї красується стрічка у кольорах італійського прапора.

Кіт вже давно є талісманом населеного пункту, в якому живуть близько 900 осіб. Тварина вільно розгулює по 28 квадратних кілометрах містечка, і його знають усі місцеві жителі. Попри те, що Мяо має господарів, кіт воліє вештатися містом у пошуках пригод і їжі, а коли це йому набридає, повертається назад додому.

[ + – ] Мер котів Мяо Фото: Matteo Di Fabio/Facebook

"Мяо… снідає вдома, спить у Лорети Флай, проходить повз Філомену, намагається достукатися до Анни, зупиняється в будинку Мауро та Ноемі на обід і входить на виборчу дільницю, а потім йде перекусити у Сільвії, Сандро та Марії. На вихідних, навпаки, він обідає і спить в пансіоні в Пальмірі і Маріаграції, потім йде турбувати Джанні в спальні муніципального будинку, а потім повертається в бар-ресторан Novantinum, щоб випросити щось у Лоренцо та Емануела. Я думаю, він також ходить до Стефанії та Зайни в таверну Zahrtmann за знаменитою тріскою", — описує пригоди кота Маттео Ді Фабіо.

Подивившись на пригоди Мяо, мер Чивіта-д'Антіно Сара Чиккінеллі разом зі своїм заступником вирішили, що, якщо кіт вже так добре обізнаний про життя в місті, зробити його "мером кішок", особливо державних. Це зробили на знак шанування адміністрації до прав тварин. Ініціатива також спрямована на те, щоб привернути увагу суспільства до поваги до братів наших менших, які за характером або способом життя надають перевагу життю далеко від дому. Влада містечка вважає, що зручності, які пропонує домашній тварині будинок, не завжди збігаються з їхніми пріоритетами, і вони готові проміняти теплу лежанку в кімнаті на прогулянки калюжами та життя просто неба. Мяо це ілюструє своєю поведінкою якнайкраще.

[ + – ] Мяо знають усі жителі невеликого містечка Фото: Matteo Di Fabio/Facebook

Кіт залишиться на своїй посаді протягом року, потім призначать нового мера тварин шляхом висування та голосування.

Мяо — не перший котячий мер в Італії. У містечку Гравеллона-Ломелліна, регіон Ломбардія на півночі Італії, традиція вибирати котячого мера існує з 2005 року. Його перший котячий мер, Чіккетті, прослужив на цій посаді до 2009 року, поки не помер від лейкемії. Його змінила Пеппі, яка виконувала цю роль до 2013 року, а її нинішній мер — кішка на прізвисько Марина.

Нагадаємо, кіт Ларрі, який живе в резиденції британського прем'єр-міністра, прогнав лисицю, яка заявила на Даунінг-стріт.