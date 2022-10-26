Lyst назвал самые популярные модные бренды и товары в третьем квартале 2022 года

Самым популярным брендом остается Gucci, а наиболее востребованным товаром – балетки от бренда Miu Miu.

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Ежеквартальный рейтинг Lyst Index назвал 10 самых популярных брендов в мире, а его составители пришли к выводу, что вопрос комфорта выходит на первое место, когда речь идет о покупке модных вещей и особенно обуви.

На первом месте в мире по популярности остается итальянский бренд Gucci, а за ним следуют Prada и Valentino, которые поднялись на одну позицию по сравнению с предыдущим кварталом.

Французские бренды Balenciaga и Dior заняли четвертое и шестое места соответственно, в то время как Miu Miu занял пятое место, Fendi – седьмое, а Diesel – восьмое. На девятой строчке – Louis Vuitton, опустившийся на четыре позиции. Bottega Veneta под творческим руководством Матье Блази стал самым быстрорастущим брендом, вернув себе 11-е место, поднявшись на шесть позиций за квартал, закончившийся 30 сентября, благодаря высокому спросу на его сумку Kalimera.

В целом, половина из 20 ведущих брендов по версии Lyst – итальянские, и семь из них вошли в список 10 самых популярных брендов.

В новой категории, получившей название "Прорывные бренды", выделяются самые быстрорастущие бренды, не входящие в топ-20. В квартале они включали Coperni, Jaded London и Chopowa Lowena.

Впервые с момента запуска индекса пять лет назад список самых популярных товаров не содержал гендерных данных и включал 10 модных товаров, которые покупатели чаще всего искали, комментировали, добавляли в свои списки желаний и корзину среди мужской и женской одежды.

[ + – ] Топ-10 популярных товаров за III квартал 2022 года Фото: Lyst Index

"За последние несколько кварталов мы видим, что все больше и больше продуктов появляются в обоих списках одновременно. Это интересно само по себе, покупатели заинтересованы в продукте… Поэтому становилось все менее и менее интересно публиковать два списка товаров, в которых так много одинаковых вещей", – говорит вице-президент по бренду и коммуникациям Кэти Любин.

Самым популярным товаром квартала стали балетки Miu Miu. Количество поисковых запросов на них выросло на 1100%. Огромным спросом пользовались и сабо Birkenstock Boston, они – на пятом месте

"Это обувь, о которой в течение многих лет мы, возможно, и не думали, что она может стать популярным модным продуктом. Индекс Lyst действительно отражает тенденции, культуру и общество в целом", – отметила Любин.

Тапочки Tazz от Ugg, кроссовки Adidas и мокасины Gucci также попали в индекс. А вот обуви на каблуках в списке не оказалось. По мнению составителей рейтинга, это говорит о том, что покупатели предпочитают удобные варианты.

Что касается аксессуаров, то в топе – сумка с гвоздиками Valentino, ремень B-1DR от Diesel и солнцезащитные очки Balenciaga. Также мегапопулярными оказались белая майка-"алкоголичка" с логотипом Prada, которую продемонстрировали на осеннем подиуме в Милане Хантер Шаффер, и флисовая куртка от бренда Patagonia.

Lyst Index – международная платформа по поиску модных товаров. Она анализирует поведение более 9 миллионов покупателей, которые ищут, просматривают и покупают модные товары в 12 тысячах дизайнерских бутиков и магазинов онлайн. Формула, по которой составлен Index, учитывает данные поисковых запросов глобальной системы Lyst и Google, курсы валют, продажи, упоминания брендов и товаров в социальных сетях, а также общемировой интерес в течение 3 месяцев.

Напомним, Белла Хадид продемонстрировала самую актуальную обувь для осенних холодов.