Lyst назвав найпопулярніші модні бренди та товари у третьому кварталі 2022 року

Найпопулярнішим брендом залишається Gucci, а найпопулярнішим товаром — балетки від бренду Miu Miu.

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Щоквартальний рейтинг Lyst Index назвав 10 найпопулярніших брендів у світі, а його укладачі дійшли висновку, що питання комфорту виходить на перше місце, коли йдеться про купівлю модних речей та особливо взуття.

На першому місці у світі за популярністю залишається італійський бренд Gucci, а за ним ідуть Prada та Valentino, які піднялися на одну позицію, якщо порівняти з попереднім кварталом.

Французькі бренди Balenciaga та Dior посіли четверте та шосте місця відповідно, водночас Miu Miu зайняв п'яте місце, Fendi — сьоме, а Diesel — восьме. На дев'ятому місці — Louis Vuitton, який опустився на чотири позиції. Bottega Veneta під творчим керівництвом Матьє Блазі став найшвидшим брендом, повернувши собі 11 місце, піднявшись на шість позицій за квартал, що закінчився 30 вересня, завдяки високому попиту на його сумку Kalimera.

Загалом половина з 20 провідних брендів за версією Lyst — італійські, і сім із них увійшли до списку 10 найпопулярніших брендів.

У новій категорії, що отримала назву "Проривні бренди", виділяються найшвидше зростаючі бренди, що не входять у топ 20. У кварталі вони включали Coperni, Jaded London та Chopowa Lowena.

Вперше з моменту запуску індексу п'ять років тому список найпопулярніших товарів не містив гендерних даних і включав 10 модних товарів, які покупці найчастіше шукали, коментували, додавали до своїх списків бажань та кошик серед чоловічого та жіночого одягу.

[ + – ] Топ 10 популярних товарів за ІІІ квартал 2022 року Фото: Lyst Index

"За останні кілька кварталів ми бачимо, що все більше і більше продуктів з'являються в обох списках одночасно. Це цікаво саме по собі, покупці зацікавлені в продукті... Тому ставало все менш цікаво публікувати два списки товарів, у яких так багато однакових речей", — каже віцепрезидентка з бренду та комунікацій Кеті Любін.

Найпопулярнішим товаром кварталу стали балетки Miu Miu. Кількість пошукових запитів, пов'язаних з ними, зросла на 1100%. Величезний попит мали і сабо Birkenstock Boston, вони — на п'ятому місці.

"Це взуття, про яке протягом багатьох років ми, можливо, і не думали, що воно може стати популярним модним продуктом. Індекс Lyst справді показує тенденції, культуру та суспільство загалом", — зазначила Любін.

Тапочки Tazz від Ugg, кросівки Adidas та мокасини Gucci також потрапили до індексу. А ось взуття на підборах у списку не було. На думку укладачів рейтингу, це говорить про те, що покупці віддають перевагу зручним варіантам.

Що стосується аксесуарів, то в топі — сумка з гвоздиками Valentino, ремінь B-1DR від Diesel та сонцезахисні окуляри Balenciaga. Також мегапопулярними виявились біла майка-"алкоголічка" з логотипом Prada, яку продемонстрували на осінньому подіумі в Мілані Хантер Шаффер, та флісова куртка від бренду Patagonia.

Lyst Index — міжнародна платформа пошуку модних товарів. Вона аналізує поведінку понад 9 мільйонів покупців, які шукають, переглядають та купують модні товари у 12 тисячах дизайнерських бутиків та магазинів онлайн. Формула, за якою складено Index, враховує дані пошукових запитів глобальної системи Lyst та Google, курси валют, продажу, згадки брендів та товарів у соціальних мережах, а також загальносвітовий інтерес протягом 3 місяців.

Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала найактуальніше взуття для осінніх холодів.