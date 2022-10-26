Один из самых богатых людей Великобритании показал свой особняк за четверть миллиона фунтов стерлингов

Джон Кодуэлл является крупнейшим налогоплательщиком Великобритании, а его дом в престижном районе Лондоне – настоящее сокровище.

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Один из самых богатых людей Великобритании, миллиардер Джон Кодуэлл впервые показал свой роскошный особняк в престижнейшем районе Лондона – Мейфэре. Огромный дом обошелся богачу, чье состояние составляет почти три миллиарда фунтов стерлингов, в 250 миллионов фунтов. Об этом пишет Daily Mail.

Кодуэлл, выходец из рабочей семьи Бирмингема, сколотил свое состояние благодаря мобильным телефонам. Ему принадлежала компания Phones 4u, которую он успешно продал.

Сейчас он знаменит, как филантроп и благотворитель, который жертвует огромные суммы на исследование болезни Лайма, ведь у двоих его детей обнаружился это недуг.

Но также Кодуэлл владеет Бротон-холлом, огромным бревенчатым особняком якобинской эпохи в Стаффордшире, апартаментами в Монако и роскошной яхтой Titania (Титания).

Яхта, к слову, сейчас приносит деньги, Кодуэлл сдал ее в аренду создателям скандального сериала "Корона", она призвана заменить яхту Jonikal, которая принадлежит Мохаммеду Аль-Файеду и на которой принцесса Диана провела свое последнее лето.

[ + – ] Джон Кодуэлл и Модеста Взесняускайте на яхте, что снимается в "Короне" Фото: Twitter John Caudwell [ + – ] Джон Кодуэлл и Модеста Взесняускайте на яхте, что снимается в "Короне" Фото: Twitter John Caudwell

Особняк миллиардера является самым дорогим частным домом в Лондоне. Здешняя столовая больше столовой в Букингемском дворце, а также тут имеется крытый ручей с тропическими рыбками, протекающий через малую столовую.

[ + – ] Дом Кодуэлла - самый большой частный дом Лондона Фото: Скриншот

В старинном огромном особняке также есть спа, домашний кинотеатр и ночной клуб.

Впрочем, так как сейчас Великобритания находится в затяжном кризисе, который начался после Брекзита, Кодуэлл уже заявил, что подаст пример всем и будет отапливать только несколько комнат своего роскошного особняка в целях экономии.

Фото: Twitter John Caudwell Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Интересно, но кроме своего огромного особняка и благотворительной деятельности Кодуэлл также прославился и на любовном фронте.

У него шестеро детей, причем старшая, Ребекка, от первой жены Кейт Макфарлейн, уже отпраздновала 42-летие, а 18 месяцев назад у миллиардера родился сын от его возлюбленной, олимпийской велосипедистки Модесты Взесняускайте.

"На Рождество мы все проводим время вместе, обмениваемся подарками, смеемся и наверстываем упущенное", — заявил миллиардер, у которого также имеются дети от двух любовниц, с которыми он встречался одновременно, пока не остепенился.

О своей жизни он написал книгу мемуаров "Любовь, боль и деньги".

Напомним, ранее отпраздновала полувековой юбилей еще одна представительница богатого и знаменитого сословия: Александра фон Фюрстенберг, бывшая невестка дизайнера Дианы фон Фюрстенберг, сестра греческой принцессы Марии-Шанталь, успешный дизайнер и наследница огромного состояния.