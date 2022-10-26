Один із найбагатших людей Великобританії показав свій особняк за чверть мільйона фунтів стерлінгів

Джон Кодвелл є найбільшим платником податків Великобританії, а його будинок у престижному районі Лондоні – справжній скарб.

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Один із найбагатших людей Великобританії, мільярдер Джон Кодвелл вперше показав свій розкішний особняк у найпрестижнішому районі Лондона – Мейфері. Величезний будинок обійшовся багатію, чиє майно становить майже три мільярди фунтів стерлінгів, 250 мільйонів фунтів. Про це пише Daily Mail.

Кодвелл, виходець із робітничої родини Бірмінгема, сколотив свій статок завдяки мобільним телефонам. Йому належала компанія Phones 4u, яку він успішно продав.

Зараз він знаменитий, як філантроп і благодійник, який жертвує величезні суми на дослідження хвороби Лайма, адже у двох його дітей виявилася ця недуга.

Але також Кодвелл володіє Бротон-холом, величезним зробленим з колод особняком якобінської епохи в Стаффордширі, апартаментами в Монако і розкішною яхтою Titania (Титанія).

Яхта, до речі, зараз приносить гроші, Кодвелл здав її в оренду творцям скандального серіалу "Корона", покликана замінити яхту Jonikal, яка належить Мохаммеду Аль-Файєду і на якій принцеса Діана провела своє останнє літо.

[ + – ] Джон Кодвелл і Модеста Везняускайте на яхті, що знімається в "Короні" Фото: Twitter John Caudwell [ + – ] Джон Кодвелл і Модеста Везняускайте на яхті, що знімається в "Короні" Фото: Twitter John Caudwell

Особняк мільярдера є найдорожчим приватним будинком у Лондоні. Тутешня їдальня більша за їдальню в Букінгемському палаці, а також є критий струмок з тропічними рибками, що протікає через малу їдальню.

[ + – ] Будинок Кодвелла — найбільший приватний будинок Лондона Фото: Скриншот

У старовинному особняку є спа, домашній кінотеатр і нічний клуб.

Втім, оскільки зараз Великобританія перебуває в затяжній кризі, яка почалася після Брекзита, Кодвелл вже заявив, що подасть приклад усім і опалюватиме лише кілька кімнат свого розкішного особняка з метою економії.

Фото: Twitter John Caudwell Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Цікаво, але крім свого величезного особняка та благодійної діяльності, Кодвелл також прославився і на любовному фронті.

У нього шестеро дітей, причому старша, Ребекка, від першої дружини Кейт Макфарлейн, вже відсвяткувала 42-річчя, а 18 місяців тому у мільярдера народився син від його коханої, олімпійської велосипедистки Модести Взесняускайте.

"На Різдво ми всі проводимо час разом, обмінюємося подарунками, сміємося і надолужуємо втрачене", — заявив мільярдер, у якого також є діти від двох коханок, з якими він зустрічався одночасно, поки не став розсудливим.

Про своє життя він написав книгу мемуарів "Кохання, біль та гроші".

Нагадаємо, раніше відсвяткувала пів віковий ювілей ще одна представниця багатого та знаменитого стану: Олександра фон Фюрстенберг, колишня невістка дизайнерки Діани фон Фюрстенберг, сестра грецької принцеси Марії-Шанталь, успішний дизайнер та спадкоємиця величезного статку.