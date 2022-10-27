27 октября 2022 года: день свекрови - существует только один запрет для этого дня

В этот день родились известный мореплаватель Джеймс Кук и гениальный музыкант Никколо Паганини.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь вспоминает Параскеву Сербскую – христианскую святую, аскетистку. В народе этот день называли Льняница, Грязныха.

В мире отмечают день аудиовизуального наследия и день трудотерапии.

Также 27 октября — день свекрови.

Что нельзя делать 27 октября?

► сегодня нельзя прясть и шить — считалось, что это приведет к потере зрения

Народные поверья и приметы:

► Параскева считается покровительницей женской зимней работы, в первую очередь пряжи

► на Грязнуху не бывает сухо

► если на Параскеву-грязниху грязь на дорогах, то до наступления зимы остается четыре недели

► если грязь велика и лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу установится

► с Грязнихи ни колесом, ни полозом путь не одолеть

Родились сегодня:

1728 — Джеймс Кук, английский мореплаватель, картограф и первооткрыватель

1782 — Никколо Паганини, итальянский скрипач-виртуоз, гитарист, композитор

1978 — Ванесса Мэй, британская скрипачка и композитор

День ангела празднуют:

Назар, Николай, Прасковья

А также в этот день:

1901 — Париже, ограбив магазин, налетчики впервые скрываются на автомобиле

1904 — открыт Нью-Йоркский метрополитен

1982 — КНР объявила, что численность населения страны превысила миллиард