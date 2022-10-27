27 октября 2022 года: день свекрови - существует только один запрет для этого дня
В этот день родились известный мореплаватель Джеймс Кук и гениальный музыкант Никколо Паганини.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь вспоминает Параскеву Сербскую – христианскую святую, аскетистку. В народе этот день называли Льняница, Грязныха.
В мире отмечают день аудиовизуального наследия и день трудотерапии.
Также 27 октября — день свекрови.
Что нельзя делать 27 октября?
► сегодня нельзя прясть и шить — считалось, что это приведет к потере зрения
Народные поверья и приметы:
► Параскева считается покровительницей женской зимней работы, в первую очередь пряжи
► на Грязнуху не бывает сухо
► если на Параскеву-грязниху грязь на дорогах, то до наступления зимы остается четыре недели
► если грязь велика и лошадиное копыто заливается водой, то выпавший снег сразу установится
► с Грязнихи ни колесом, ни полозом путь не одолеть
Родились сегодня:
1728 — Джеймс Кук, английский мореплаватель, картограф и первооткрыватель
1782 — Никколо Паганини, итальянский скрипач-виртуоз, гитарист, композитор
1978 — Ванесса Мэй, британская скрипачка и композитор
День ангела празднуют:
Назар, Николай, Прасковья
А также в этот день:
1901 — Париже, ограбив магазин, налетчики впервые скрываются на автомобиле
1904 — открыт Нью-Йоркский метрополитен
1982 — КНР объявила, что численность населения страны превысила миллиард