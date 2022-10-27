27 жовтня 2022: день свекрухи — існує лише одна заборона для цього дня

Цього дня народилися відомий мореплавець Джеймс Кук та геніальний музикант Нікколо Паганіні.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква згадує Параскеву Сербську – християнську святу аскетистку. У народі цей день називали Льняниця, Грязниха.

У світі відзначають день аудіовізуальної спадщини та день працетерапії.

Також 27 жовтня — день свекрухи.

Що не можна робити 27 жовтня?

► сьогодні не можна прясти і шити — вважалося, що це призведе до втрати зору

Народні повір'я та прикмети:

► Параскева вважається покровителькою жіночої зимової роботи, насамперед пряжі

► на Грязнуху не буває сухо

► якщо на Параскеву Грязниху бруд на дорогах, то до настання зими залишається чотири тижні

► якщо бруд великий і кінське копито заливається водою, то сніг, що випав, відразу затримається

► з Грязнихи ні колесом, ні полозом шлях не здолати

Народилися сьогодні:

1728 — Джеймс Кук, англійський мореплавець, картограф і першовідкривач

1782 — Нікколо Паганіні, італійський скрипаль-віртуоз, гітарист, композитор

1978 — Ванесса Мей, британська скрипалька та композитор

День ангела святкують:

Назар, Микола, Параска

А також у цей день:

1901 — у Парижі, пограбувавши магазин, грабіжники вперше тікають на автомобілі

1904 — відкрито Нью-Йоркський метрополітен

1982 — КНР оголосила, що чисельність населення країни перевищила мільярд