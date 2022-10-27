27 жовтня 2022: день свекрухи — існує лише одна заборона для цього дня
Цього дня народилися відомий мореплавець Джеймс Кук та геніальний музикант Нікколо Паганіні.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква згадує Параскеву Сербську – християнську святу аскетистку. У народі цей день називали Льняниця, Грязниха.
У світі відзначають день аудіовізуальної спадщини та день працетерапії.
Також 27 жовтня — день свекрухи.
Що не можна робити 27 жовтня?
► сьогодні не можна прясти і шити — вважалося, що це призведе до втрати зору
Народні повір'я та прикмети:
► Параскева вважається покровителькою жіночої зимової роботи, насамперед пряжі
► на Грязнуху не буває сухо
► якщо на Параскеву Грязниху бруд на дорогах, то до настання зими залишається чотири тижні
► якщо бруд великий і кінське копито заливається водою, то сніг, що випав, відразу затримається
► з Грязнихи ні колесом, ні полозом шлях не здолати
Народилися сьогодні:
1728 — Джеймс Кук, англійський мореплавець, картограф і першовідкривач
1782 — Нікколо Паганіні, італійський скрипаль-віртуоз, гітарист, композитор
1978 — Ванесса Мей, британська скрипалька та композитор
День ангела святкують:
Назар, Микола, Параска
А також у цей день:
1901 — у Парижі, пограбувавши магазин, грабіжники вперше тікають на автомобілі
1904 — відкрито Нью-Йоркський метрополітен
1982 — КНР оголосила, що чисельність населення країни перевищила мільярд