Бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер снялась для журнала в колье за $53 тысячи (фото)

Новый номер журнала Town & Country посвящен благотворительности и людям, меняющим мир к лучшему.

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50-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер, бывшая жена оскароносного Бена Аффлека и мать его троих детей, снялась для журнала Town & Country, примерив брендовые наряды и роскошные украшения, а также рассказала о себе в беседе с журналистами издания.

Фотографу Майклу Шварцу она позировала в куртке Ralph Lauren Collection ($2690), платье Versace за $4325, пальто Max Mara и кольцо Van Cleef & Arpels, украшениях от Pomellato, Marco Bicego и колье за $52 800.

По словам Гарнер, у нее нет причин не быть милой.

"Я не всегда просто хорошая. Я также могу быть раздраженной, и я могу быть молчаливой, или я могу быть очень серьезной в отношении того, что я хочу сделать. Не то чтобы я чувствовала, что меня недооценивают таким образом, просто я не боюсь постоять за себя и сказать: "Просто чтобы вы знали, это не пройдет со мной". Когда это произойдет , я не хочу, чтобы вы были шокированы тем, что я реальный человек", – пояснила она.

Фото: Town & Country

Актриса также упомянула по случаю вечеринки по случаю своего 50-летия, которое она отметила еще 17 апреля. По ее словам, это было нечто грандиозное, хотя изначально все планировалось не больше, чем праздник для родных и близких друзей. В итоге пришло намного больше людей, поскольку это были пасхальные выходные, и Гарнер устроила благотворительный сбор для своей программы "Благословение в рюкзаке", помогающей малоимущим с едой.

"По сути, у меня была свадьба для себя. Я была так потрясена, что сделала это", – подчеркнула Дженнифер.

Дженнифер уже 15 лет работает в организации Save the Children уже почти 15 лет, сейчас она член совета директоров организации, которая помогает детям, оказавшимся в зонах стихийных бедствий или военных действий. К этой деятельности она относится так же серьезно, как к своей актерской карьере. Как мать троих детей, Гарнер прекрасно понимает, как важно обеспечить несовершеннолетним безопасные и комфортные условия для жизни.

Напомним, какое общее хобби есть у Гарнер и дочери Дженнифер Лопес, новой жены Бена Аффлека.