У бывшей жены Бена Аффлека и дочери Дженнифер Лопес нашлось общее хобби

Дети Дженнифер Гарнер и близнецы Дженнифер Лопес подружились, несмотря на ситуацию между их родителями, и теперь семьи часто проводят время вместе.

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Бывшая жена американского оскароносного актера Бена Аффлека и его коллега по цеху Дженнифер Гарнер не только сумела отпустить экс-возлюбленного и отца ее троих детей к Дженнифер Лопес, но и сумела подружиться с отпрысками певицы, причем оказалось, что у Гарнер и 14-летней Эммы есть общее хобби, сообщают западные таблоиды.

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В частности, им обеим очень нравится возиться в саду.

"Гарнер очень практична и любит сажать растения и заниматься садоводством, что Эмме тоже нравится. У них сложилась уникальная связь, как у Джей Ло с детьми Бена и Дженнифер. Это потрясающе, и все они знают, как им повезло, что у них есть такая возможность", – рассказал журналистам источник из близкого окружения знаменитостей.

По словам инсайдера, Лопес "очень ценит" то, как бывшая жена ее жениха открыла свой дом для ее детей. Он утверждает, что Макс и Эмма, близнецы Джей Ло, очень подружились с Вайолет, Серафиной и Сэмюэлем, и у них сложились замечательные отношения. К тому же, обе женщины решили не враждовать и поставить на первое место комфорт своих сыновей и дочерей.

"Джей Ло и Дженнифер согласны с тем, что две мамы лучше, чем одна, и все их дети согласны. Сейчас все дело в детях, и Джен понимает, что иметь здоровые отношения не только с Беном, но и с Дженнифер, которая станет его женой, крайне важно", – пишет издание. Обе семьи уже не раз проводили вместе праздники.

О дружбе Гарнер и Аффлека после развода в Голливуде уже ходят легенды. Пара была в браке более 10 лет, однако рассталась по причине увлечения актером спиртным. Со временем Бен образумился и бросил пить, а также вернулся к Лопес, с которой уже едва не пошел к алтарю 17 лет назад. Он даже попал в скандал, когда признался, что продолжал бы баловаться алкоголем, если бы жил с Гарнер, однако потом поспешил оправдаться за свои слова.

Воссоединение Бена и Джей Ло стало самым громким событием в шоу-бизнесе в прошлом году. Сейчас влюбленные планируют свадьбу, и Лопес щеголяет на публике с роскошным помолвочным кольцом на пальце. Они ищут дом и уже присмотрели особняк за $68 млн, где комфортно будет не только им, но и всем их детям.