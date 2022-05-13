У колишньої дружини Бена Аффлека та дочки Дженніфер Лопес знайшлося спільне хобі

Діти Дженніфер Гарнер та близнюки Дженніфер Лопес потоваришували, попри ситуацію між їхніми батьками, і тепер сім'ї часто проводять час разом.

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Колишня дружина американського оскароносного актора Бена Аффлека та його колега з цеху Дженніфер Гарнер не тільки зуміла відпустити екскоханого та батька її трьох дітей до Дженніфер Лопес, а й зуміла потоваришувати з нащадками співачки, причому виявилося, що в Гарнер і 14-річна Емма спільне хобі, повідомляють західні таблоїди.

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Зокрема, їм дуже подобається працювати в саду.

"Гарнер дуже практична і любить садити рослини й займатися садівництвом, що Еммі теж подобається. В них склався унікальний зв'язок, як у Джей Ло з дітьми Бена і Дженніфер. Це чудово, і всі вони знають, як їм пощастило, що в них є така можливість”, — розповіло журналістам джерело з близького оточення знаменитостей.

За словами інсайдера, Лопес "дуже цінує" те, як колишня дружина її нареченого відкрила свій будинок для дітей. Він стверджує, що Макс та Емма, близнюки Джей Ло, дуже потоваришували з Вайолет, Серафіною та Семюелем, і в них склалися чудові стосунки. До того ж обидві жінки вирішили не ворогувати й поставити на перше місце комфорт своїх синів та дочок.

"Джей Ло і Дженніфер згодні з тим, що дві мами кращі, ніж одна, і всі їхні діти згодні. Зараз вся справа в дітях, і Джен розуміє, що мати здорові стосунки не тільки з Беном, але і з Дженніфер, яка стане його дружиною, дуже важливо", — пише видання. Обидві сім'ї вже неодноразово проводили свята.

Про дружбу Гарнер та Аффлека після розлучення в Голлівуді вже ходять легенди. Пара була у шлюбі понад 10 років, проте розлучилася через захоплення актором спиртним. Згодом Бен прийшов до тями й кинув пити, а також повернувся до Лопес, з якою вже ледве не пішов до вівтаря 17 років тому. Він навіть потрапив у скандал, коли зізнався, що продовжував би балуватися алкоголем, якби жив із Гарнер, проте потім поспішив виправдатися за свої слова.

Возз'єднання Бена та Джей Ло стало найгучнішою подією у шоубізнесі минулого року. Зараз закохані планують весілля, і Лопес хизується на публіці з розкішним заручним кільцем на пальці. Вони шукають будинок і вже придивилися особняк за $68 млн, де комфортно буде не лише їм, а й усім їхнім дітям.