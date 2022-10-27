Колишня дружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер знялася для журналу в кольє за $53 тисячі (фото)

Новий номер журналу Town & Country присвячений благодійності та людям, які змінюють світ на краще.

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50-річна американська актриса Дженніфер Гарнер, колишня дружина оскароносного Бена Аффлека та мати його трьох дітей, знялася для журналу Town & Country, примірявши брендові вбрання та розкішні прикраси, а також розповіла про себе у розмові з журналістами видання.

Фотографу Майклу Шварцу вона позувала в куртці Ralph Lauren Collection ($2690), сукню Versace за $4325, пальто Max Mara та перстень Van Cleef & Arpels, прикраси від Pomellato, Marco Bicego та кольє за $52 800.

За словами Гарнер, вона не має причин не бути милою.

"Я не завжди просто хороша. Я також можу бути роздратованою, і я можу бути мовчазною, або я можу бути дуже серйозною щодо того, що я хочу зробити. Не те, щоб я відчувала, що мене недооцінюють у такий спосіб, просто я не боюся постояти за себе і сказати: "Просто щоб ви знали, це не пройде зі мною. Коли це станеться, я не хочу, щоб ви були шоковані тим, що я реальна людина", — пояснила вона.

Фото: Town & Country

Актриса також згадала свою вечірки з нагоди свого 50-річчя, яку вона відзначила ще 17 квітня. За її словами, це було щось грандіозне, хоча спочатку все планувалося не більше ніж свято для рідних і близьких друзів. У результаті прийшло набагато більше людей, оскільки це були великодні вихідні, і Гарнер влаштувала благодійний збір для своєї програми "Благословення в наплічник", що допомагає незаможним з їжею.

"По суті, у мене було весілля для себе. Я була така вражена, що зробила це", — підкреслила Дженніфер.

Дженніфер вже 15 років працює в організації Save the Children вже майже 15 років, зараз вона є членом ради директорів організації, яка допомагає дітям, які опинилися в зонах стихійних лих або воєнних дій. До цієї діяльності вона ставиться так само серйозно, як і до своєї акторської кар'єри. Як мати трьох дітей, Гарнер чудово розуміє, як важливо забезпечити неповнолітнім безпечні та комфортні умови для життя.

Нагадаємо, яке спільне хобі має Гарнер і дочка Дженніфер Лопес, нової дружини Бена Аффлека.