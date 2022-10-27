Николь Кидман трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото)

Николь никогда не скрывала своих чувств к супругу и не стесняется демонстрировать любовь и привязанность к нему на публике.

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Австралийско-американская оскароносная актриса Николь Кидман трогательно поздравила с днем рождения своего мужа, кантри-музыканта Кита Урбана, которому, как и ей, исполнилось 55 лет.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, где муж целует ее, и подписала фото коротко:

"С днем ​​рождения, любовь моя. Навсегда!".

Николь и Кит поженились 25 июня 2006 года после встречи на мероприятии годом ранее. Они связали себя узами брака в часовне кардинала Черретти на территории колледжа Святого Патрика в Мэнли, Сидней.

Среди гостей торжества были Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс, а также Наоми Уоттс и режиссер Баз Лурманн. Присутствовали на свадьбе и двое приемных детей Николь, Изабелла и Коннор, которых актриса усыновила в браке с Томом Крузом.

Сейчас Урбан и Кидман воспитывают двоих родных дочерей – 14-летнюю Сандей Роуз и 12-летнюю Фейт Маргарет.

Актриса не раз говорила о том, что Кит – лучшее, что случилось в ее жизни. Сам же Урбан отказался от вечеринок, чтобы больше времени посвящать своей семье. В свое время он боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и несколько раз попадал в реабилитационный центр. Последний раз это было в 2006 году, когда он отправился в Центр Бетти Форд в октябре, всего через несколько месяцев после женитьбы на Николь.

По словам музыканта, брак – причина для него держать себя в руках и не поддаваться соблазнам. Сейчас его жизнь совсем другая, без алкоголя и вечеринок, и он хочет дать хороший пример своим детям.

Напомним, в США выходит новая книга бывшего высокопоставленного сайентолога Майкла Риндера, в которой рассказывается о роли голливудской звезды Тома Круза в этой церкви и о том, как его фактически развели с Николь Кидман.