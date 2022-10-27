Ніколь Кідман зворушливо привітала чоловіка з днем народження (фото)

Ніколь ніколи не приховувала своїх почуттів до чоловіка і не соромиться демонструвати любов і прихильність до нього на публіці.

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Австралійсько-американська оскароносна актриса Ніколь Кідман зворушливо привітала з днем народження свого чоловіка, кантрі-музиканта Кіта Урбана, якому, як і їй, виповнилося 55 років.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімок, де чоловік цілує її, і підписала фото коротко:

"З днем ​​народження, кохання моє. Назавжди!".

Ніколь та Кіт одружилися 25 червня 2006 року після зустрічі на заході роком раніше. Вони пов'язали себе шлюбом у каплиці кардинала Черретті на території коледжу Святого Патрика в Менлі, Сідней.

Серед гостей урочистого заходу були Г'ю Джекман та його дружина Деборра-Лі Фернесс, а також Наомі Воттс та режисер Баз Лурман. Були на весіллі і двоє названих дітей Ніколь, Ізабелла та Коннор, яких актриса усиновила у шлюбі з Томом Крузом.

Зараз Урбан та Кідман виховують двох рідних дочок – 14-річну Сандей Роуз та 12-річну Фейт Маргарет.

Актриса не раз говорила про те, що Кіт – найкраще, що трапилося у її житті. Сам Урбан відмовився від вечірок, щоб більше часу присвячувати своїй родині. Свого часу він боровся з наркотичною та алкогольною залежністю і кілька разів потрапляв до реабілітаційного центру. Востаннє це було в 2006 році, коли він вирушив до Центру Бетті Форд у жовтні, всього через кілька місяців після одруження з Ніколь.

За словами музиканта, шлюб – причина для нього тримати себе в руках і не піддаватися спокусам. Зараз його життя зовсім інше, без алкоголю та вечірок, і він хоче дати гарний приклад своїм дітям.

Нагадаємо, у США виходить нова книга колишнього високопоставленого саєнтолога Майкла Ріндера, в якій розповідається про роль голлівудської зірки Тома Круза в цій церкві та про те, як його фактично розлучили з Ніколь Кідман.