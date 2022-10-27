В платье, как у Кейт, и с брошью Елизаветы II: принцесса Анна на публичном мероприятии

Принцесса Анна пребывает в Уганде в новом королевском туре по странам Африки вместе со своим мужем Тимоти Лоуренсом.

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Анна отправилась в поездку в поддержку ряда своих инициатив. Известно, что недавно у 72-летней принцессы была аудиенция у президента Республики Уганда Йовери Мусевени.

Господин президент поделился фотографиями с мероприятия в своем Twiitter.

На снимках видно новый образ принцессы Анны, который кажется похожим на образ, в котором Кейт Миддлтон появилась на публике в день своей помолвки с принцем Уильямом в 2010 году.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году

"Я был приглашен на ужин Ее Королевским Высочеством Королевской принцессой и ее мужем сэром Тимоти Лоуренсом в резиденции Верховного комиссара Великобритании в Кампале. Мы говорили о различных покровительствах, которые она приехала сюда поддержать. Я приветствую ее и пожелайте ей удачи", — написал Йовери Мусевени.

Анна была одета в синее платье с V-образным вырезом длины до колен и с расклешенными рукавами. Также принцесса держала синий клатч, а с левой стороны возле плеча у нее была пришпилена брошь с сапфиром и бриллиантами в капле жемчуга императрицы Марии Федоровны.

Эту брошь королева Елизавета носила всего пару раз на протяжении всей своей жизни и, вероятно, ее дочь хотела показать дань уважения покойной матери.

Напомним, 72-летняя принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы II, опубликовала трогательное прощальное послание своей матери, которая скончалась 8 сентября в своем любимом шотландском поместье Балморал.