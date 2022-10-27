У сукні, як у Кейт, і з брошкою Єлизавети II: принцеса Анна на публічному заході

Принцеса Анна перебуває в Уганді в новому королівському турі країнами Африки разом зі своїм чоловіком Тімоті Лоуренсом.

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Анна вирушила в поїздку на підтримку низки своїх ініціатив. Відомо, що нещодавно у 72-річної принцеси була аудієнція у президента Республіки Уганда Йовері Мусевені.

Пан президент поділився фото із заходу у своєму Twiitter.

На знімках видно новий образ принцеси Анни, який здається схожим на образ, у якому Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в день заручин із принцом Вільямом у 2010 році.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям у день своїх заручин у 2010 році

"Я був запрошений на вечерю Її Королівською Високістю Королівською принцесою і її чоловіком сером Тімоті Лоуренсом у резиденції Верховного комісара Великої Британії в Кампалі. Ми говорили про різні заступництва, які вона приїхала сюди підтримати. Я вітаю її і побажайте їй удачі", — написав Йовері Мусевені.

Анна була одягнена в синю сукню з V-подібним вирізом довжини до колін і з розкльошеними рукавами. Також принцеса тримала синій клатч, а з лівого боку біля плеча у неї була пришпилена брошка із сапфіром та діамантами у краплі перлів імператриці Марії Федорівни.

Цю брошку королева Єлизавета носила всього кілька разів протягом усього свого життя і, ймовірно, її дочка хотіла показати шану покійній матері.

Нагадаємо, 72-річна принцеса Анна, єдина дочка королеви Єлизавети II, опублікувала зворушливе прощальне послання своєї матері, яка померла 8 вересня у своєму улюбленому шотландському маєтку Балморал.