В деловом образе: актриса Дрю Бэрримор попала под прицел фотографов по пути на интервью

Актриса и телеведущая активно появляется на телевидении.

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47-летнюю Дрю Бэрримор сфотографировали папарацци, когда она выходила из автомобиля в центре Нью-Йорка. Звезда направлялась в студию SiriusXM Studios, чтобы принять участие в шоу Говарда Стерна.

На актрисе бы темно-синий полосатый брючный костюм, состоящий из удлиненного блейзера и штанов палаццо. Аутфит она дополнила блузой пудрового оттенка, босоножками на высокой платформе и золотыми часами.

Также стилисты знаменитости сделали объемную прическу с легкими локонами.

Напомним, что Дрю является исполнительным продюсером и ведет свое собственное дневное ток-шоу на канале CBS уже три сезона.

Ранее Дрю Бэрримор опубликовала видео, где падает прямо на сцене во время съемок шоу. Голливудская актриса иногда любит посмеяться над собой.