У діловому образі: акторка Дрю Беррімор потрапила під приціл фотографів на інтерв'ю

Акторка та телеведуча активно з'являється на телебаченні.

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47-річну Дрю Беррімор сфотографували папараці, коли вона виходила з автомобіля у центрі Нью-Йорка. Зірка прямувала до студії SiriusXM Studios, щоб взяти участь у шоу Говарда Стерна.

На акторці був темно-синій смугастий штанний костюм, що складається з подовженого блейзера і штанів палаццо. Аутфіт вона доповнила блузою пудрового відтінку, босоніжками на високій платформі та золотим годинником.

Також стилісти знаменитості зробили об'ємну зачіску з легкими локонами.

Нагадаємо, що Дрю є виконавчою продюсеркою і веде своє власне денне токшоу на каналі CBS вже три сезони.

Раніше Дрю Беррімор опублікувала відео де падає прямо на сцені під час зйомок шоу. Голлівудська акторка іноді любить посміятися з себе.