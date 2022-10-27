73-летняя дизайнер Вера Вонг продолжает поражать своей юной внешностью

Знаменитый дизайнер крайне редко выходит в свет и позирует фотографам, но в этот раз сделала исключение.

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Вера Вонг посетила мероприятие The Fragrance Foundation Circle Of Champions 2022, проходившее в Нью-Йорке.

Единственное фото она сделала вместе с Линдой Дж. Леви — президентом фонда, организовавшего этот гала-вечер.

В выборе аутфита Вонг, как всегда, осталась верной себе и надела лаконичный черный блейзер и мини-шорты. Этот образ дизайнер сочетала с кожаными ботфортами. Волосы она просто распустила, а на лице у нее был очень натуральный макияж.

Часто дизайнер дополняет свои образы солнцезащитными очками, но в этот обошлась без них.

Фото: Instagram @linda_g_levy

Напомним, в июне Вера Вонг с размахом отпраздновала собственное 73-летие. Она устроила вечеринку в "розовом" цвете, где подавали просекко ее собственного бренда.