73-річна дизайнерка Вера Вонг продовжує вражати своєю юною зовнішністю

Знаменита дизайнерка дуже рідко виходить у світ і позує фотографам, але цього разу зробила виняток.

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Вера Вонг відвідала захід The Fragrance Foundation Circle Of Champions 2022, що проходив у Нью-Йорку.

Єдине фото вона зробила разом із Ліндою Дж. Леві — президенткою фонду, який організував цей гала-вечір.

У виборі аутфіту Вонг, як завжди, залишилася вірною собі й одягла лаконічний чорний блейзер і мінішорти. Цей образ дизайнерка поєднувала зі шкіряними ботфортами. Волосся вона просто розпустила, а на обличчі мала дуже натуральний макіяж.

Часто дизайнерка доповнює свої образи сонцезахисними окулярами, але цього разу обійшлася без них.

Фото: Instagram @linda_g_levy

Нагадаємо, у червні Вера Вонг із розмахом відсвяткувала власне 73-річчя. Вона влаштувала вечірку в "рожевому" кольорі, де подавали просеко її власного бренду.