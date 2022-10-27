В платье-американке. Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз на мероприятии в Нью-Йорке

Образ актрисы получился лаконичным и откровенным одновременно.

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33-летняя Лили Коллинз посетила мероприятие Time100 Next, которое проходило в Нью-Йорке. На красную дорожку актриса вышла в платье от Ralph Lauren.

Однотонное платье имело американскую пройму и было полностью украшено красными стразами, которые красиво сверкали.

Образ Лили дополнили украшения от Cartier, высокая прическа и яркий макияж глаз в стиле 60-х годов.

Стоит отметить, что довольно оригинально смотрелась спина платья, ведь была открытой и выполнена в стиле майки-борцовки.

[ + – ] Лили Коллинз

"Это была абсолютная честь и привилегия присутствовать и выступать на гала-концерте @TIME100NEXT в этом году. Оглядывая зал, я не могла не чувствовать себя безмерно гордой и счастливой, что меня окружает так много вдохновляющих лауреатов, чье влияние будет ощущаться годами и поколениями. Так благодарна быть частью этого списка и невероятно особенной ночи…", — написала актриса в своем Instagram.

Напомним, в сети появились первые кадры со съемок третьего сезона популярного сериала "Эмили в Париже". Известно, что за стильные образы актрисы Лили Коллинз, сыгравшей главную героиню, отвечает художница по костюмам "Секса в большом городе" Патрисия Филд.