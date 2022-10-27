У сукні-американці. Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз на заході в Нью-Йорку

Образ акторки вийшов лаконічним і відвертим водночас.

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33-річна Лілі Коллінз відвідала захід Time100 Next, який проходив у Нью-Йорку. На червону доріжку акторка вийшла в сукні від Ralph Lauren.

Однотонна сукня мала американську пройму та була повністю прикрашена червоними стразами, які гарно виблискували.

Образ Лілі доповнили прикраси від Cartier, висока зачіска та яскравий макіяж очей у стилі 60-х років.

Варто відзначити, що спина сукні мала доволі оригінальний вигляд, адже була відкритою та виконана в стилі майки-борцовки.

[ + – ] Лілі Коллінз

"Це була абсолютна честь і привілей бути присутньою і виступати на гала-концерті @TIME100NEXT цього року. Оглядаючи зал, я не могла не почуватися безмірно гордою та щасливою, що мене оточують так багато лауреатів, які надихають, чий вплив відчуватиметься роками. Така вдячна бути частиною цього списку та неймовірно особливої ночі…" — написала акторка у своєму Instagram.

Нагадаємо, у мережі з'явилися перші кадри зі зйомок третього сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі". Відомо, що за стильні образи актриси Лілі Коллінз, яка зіграла головну героїню, відповідає художниця з костюмів "Сексу і міста" Патрісія Філд.