28 октября 2022 года: Ефим Осенний - что сегодня нельзя делать

Согласно древним поверьям, сегодня нельзя тяжело работать и смотреть до рассвета в зеркало.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь вспоминает святого Ефима. В народе этот день называют Ефим Осенний.

В мире 28 октября отмечают день анимации и Всемирный день дзюдо

Что нельзя делать 28 октября?

► лгать

► обижаться и выяснять отношения

► желать зла другим людям

► смотреть в зеркало до рассвета

► тяжело работать

► употреблять алкоголь, переедать

Народные поверья и приметы:

► "Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, сон навевает"

► в этот день продолжали мять и трепать лен

Родились сегодня:

1955 — Билл Гейтс, американский предприниматель и общественный деятель, основатель корпорации Microsoft

1967 — Джулия Робертс, американская актриса и продюсер, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.

День ангела празднуют:

Вевея, Денис, Ефим, Иван, Лукьян, Савин, Сарвил

А также в этот день:

1237 — первое упоминание о Берлине, день рождения города

1492 — Колумб высадился на Кубе

1886 — состоялось официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке

1892 — в музее Гревен Эмиль Рено представил "светящиеся пантомимы" - к юбилею этого события был учрежден "Международный день анимации"