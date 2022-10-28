28 октября 2022 года: Ефим Осенний - что сегодня нельзя делать
Согласно древним поверьям, сегодня нельзя тяжело работать и смотреть до рассвета в зеркало.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь вспоминает святого Ефима. В народе этот день называют Ефим Осенний.
В мире 28 октября отмечают день анимации и Всемирный день дзюдо
Что нельзя делать 28 октября?
► лгать
► обижаться и выяснять отношения
► желать зла другим людям
► смотреть в зеркало до рассвета
► тяжело работать
► употреблять алкоголь, переедать
Народные поверья и приметы:
► "Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, сон навевает"
► в этот день продолжали мять и трепать лен
Родились сегодня:
1955 — Билл Гейтс, американский предприниматель и общественный деятель, основатель корпорации Microsoft
1967 — Джулия Робертс, американская актриса и продюсер, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.
День ангела празднуют:
Вевея, Денис, Ефим, Иван, Лукьян, Савин, Сарвил
А также в этот день:
1237 — первое упоминание о Берлине, день рождения города
1492 — Колумб высадился на Кубе
1886 — состоялось официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке
1892 — в музее Гревен Эмиль Рено представил "светящиеся пантомимы" - к юбилею этого события был учрежден "Международный день анимации"