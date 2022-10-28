28 жовтня 2022: Юхим Осінній — що сьогодні не можна робити
Згідно з давніми повір'ями, сьогодні не можна важко працювати й дивитися до світанку в дзеркало.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква згадує святого Юхима. В народі цей день називають Юхим Осінній.
У світі 28 жовтня відзначають день анімації та Всесвітній день дзюдо
Що не можна робити 28 жовтня?
► брехати
► ображатися та з'ясовувати стосунки
► бажати зла іншим людям
► дивитися в дзеркало до світанку
► важко працювати
► вживати алкоголь, переїдати
Народні повір'я та прикмети:
► "Юхим холодом коріння трав і дерев із землею стуляє, всяку комаху в жухлій траві вкриває, сон навіває"
► цього дня продовжували м'яти і тріпати льон
Народилися сьогодні:
1955 — Білл Гейтс, американський підприємець і громадський діяч, засновник корпорації Microsoft
1967 — Джулія Робертс, американська акиорка та продюсерка, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін.
День ангела святкують:
Вевея, Денис, Юхим, Іван, Лук'ян, Савін, Сарвіл
А також у цей день:
1237 — перша згадка про Берлін, день народження міста
1492 — Колумб висадився на Кубі
1886 — відбулося офіційне відкриття статуї Свободи в Нью-Йорку
1892 — в музеї Гревен Еміль Рено представив "пантоміми, що світяться" — до ювілею цієї події було засновано Міжнародний день анімації