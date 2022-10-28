28 жовтня 2022: Юхим Осінній — що сьогодні не можна робити

Згідно з давніми повір'ями, сьогодні не можна важко працювати й дивитися до світанку в дзеркало.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква згадує святого Юхима. В народі цей день називають Юхим Осінній.

У світі 28 жовтня відзначають день анімації та Всесвітній день дзюдо

Що не можна робити 28 жовтня?

► брехати

► ображатися та з'ясовувати стосунки

► бажати зла іншим людям

► дивитися в дзеркало до світанку

► важко працювати

► вживати алкоголь, переїдати

Народні повір'я та прикмети:

► "Юхим холодом коріння трав і дерев із землею стуляє, всяку комаху в жухлій траві вкриває, сон навіває"

► цього дня продовжували м'яти і тріпати льон

Народилися сьогодні:

1955 — Білл Гейтс, американський підприємець і громадський діяч, засновник корпорації Microsoft

1967 — Джулія Робертс, американська акиорка та продюсерка, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін.

День ангела святкують:

Вевея, Денис, Юхим, Іван, Лук'ян, Савін, Сарвіл

А також у цей день:

1237 — перша згадка про Берлін, день народження міста

1492 — Колумб висадився на Кубі

1886 — відбулося офіційне відкриття статуї Свободи в Нью-Йорку

1892 — в музеї Гревен Еміль Рено представив "пантоміми, що світяться" — до ювілею цієї події було засновано Міжнародний день анімації