Принц Уильям не поедет на ЧМ по футболу в Катаре из-за нарушения прав гомосексуалистов

Формальнно причиной отказа принца ехать в Катар указан плотный рабочий график.

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40-летний принц Уэльский пропустит Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре и пропустит первый матч Англии против Ирана 21 ноября. Такое решение сын британского короля принял на фоне растущего количества нарушений прав человека в стране. Даже если команда выйдет в финал 18 декабря, он вряд ли там появится, пишет The Sun.

По официальной версии, принц не полетит в Катар из-за загруженного графика, однако недавно Катар подвергся резкой критике за условия для работников стадиона и криминализацию однополых отношений в стране, а сын короля является ярым сторонником защиты прав ЛГБТ-сообщества. В 2016 году он даже стал первым членом королевской семьи, появившимся на обложке гей-журнала Attitude.

"Никто не должен подвергаться издевательствам за свою сексуальную ориентацию", – заявил Уильям тогда.

[ + – ] Принц Уильям на обложке журнала Attitude Фото: Соцсети

Однополые отношения запрещены в Катаре из-за строгих исламских правителей. Также стало известно, что Amnesty International призвала ФИФА выплатить не менее 350 миллионов фунтов стерлингов компенсации работникам катарского стадиона за "нарушения прав человека", которым они подверглись.

В отчете американской правозащитной группы Human Rights Watch говорится, что полиция Катара произвольно задерживала и оскорбляла представителей ЛГБТ-сообщества в преддверии чемпионата мира.

HRW задокументировала шесть случаев жестоких и неоднократных избиений и пять случаев сексуальных домогательств во время содержания под стражей в полиции в период с 2019 по 2022 год. Последний инцидент произошел в сентябре. Четыре трансгендерные женщины, одна бисексуальная женщина и один гей рассказали, как сотрудники отдела превентивной безопасности МВД держали их в подземной тюрьме в Дохе. Там они словесно оскорбляли задержанных и подвергали их физическому насилию, начиная от пощечин и заканчивая пинками и кулаками.

"Одна женщина сказала, что потеряла сознание. Сотрудники службы безопасности также применяли словесные оскорбления, выбивали признательные показания и отказывали задержанным в доступе к адвокату, семье и медицинской помощи", – говорится в отчете.

По словам еще одной потерпевшей, бисексуальной женщины из Катара, ее избивали до тех пор, пока она "несколько раз теряла сознание". Другая женщина, трансгендер, рассказала, что ее сначала бросили в подземную камеру на два месяца, а потом – на шесть недель.

"Они били меня каждый день и брили волосы. Они также заставили меня снять рубашку и сфотографировать мою грудь", – вспоминала она, добавив, что с тех пор у нее депрессия, и она боится выходить на улицу.

По словам HRW, во всех случаях задержанных заставляли разблокировать свои телефоны и брали контактную информацию о других представителях ЛГБТК.

Секс вне брака и секс между представителями однного пола являются незаконными в консервативном мусульманском государстве и могут быть наказаны лишением свободы на срок до семи лет.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся к расширению своей семьи. В СМИ появились слухи о том, что пара решила родить четвертого ребенка.