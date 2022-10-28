Принц Вільям не поїде на ЧС з футболу в Катарі через порушення прав гомосексуалістів

Формально причиною відмови принца їхати до Катару вказано щільний робочий графік.

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40-річний принц Уельський пропустить Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Катарі та пропустить перший матч Англії проти Ірану 21 листопада. Таке рішення син британського короля ухвалив на тлі все більшої кількості порушень прав людини в країні. Навіть якщо команда вийде у фінал 18 грудня, він навряд чи з'явиться там, пише The Sun.

За офіційною версією, принц не полетить до Катару через завантажений графік, проте нещодавно Катар піддався різкій критиці за умови для працівників стадіону та криміналізацію одностатевих відносин у країні, а син короля є затятим прихильником захисту прав ЛГБТ-спільноти. У 2016 році він навіть став першим членом королівської родини, який з'явився на обкладинці гей-журналу Attitude.

"Ніхто не повинен зазнавати знущань за свою сексуальну орієнтацію", — заявив Вільям тоді.

[ + – ] Принц Вільям на обкладинці журналу Attitude Фото: Соцсети

Одностатеві стосунки заборонені в Катарі через суворих ісламських правителів. Також стало відомо, що Amnesty International закликала ФІФА виплатити щонайменше 350 мільйонів фунтів стерлінгів компенсації працівникам катарського стадіону за "порушення прав людини", яких вони зазнали.

У звіті американської правозахисної групи Human Rights Watch говориться, що поліція Катару довільно затримувала та ображала представників ЛГБТ-спільноти напередодні Чемпіонату світу.

HRW задокументувала шість випадків жорстоких та неодноразових побиття та п'ять випадків сексуальних домагань під час утримання під вартою в поліції в період з 2019 по 2022 рік. Останній інцидент стався у вересні. Чотири трансгендерні жінки, одна бісексуальна жінка та один гей розповіли, як співробітники відділу превентивної безпеки МВС тримали їх у підземній в'язниці у Досі. Там вони словесно ображали затриманих і вчиняли над ними фізичне насильство, починаючи від ляпасів і закінчуючи стусанами та кулаками.

"Одна жінка сказала, що знепритомніла. Співробітники служби безпеки також застосовували словесні образи, вибивали свідчення і відмовляли затриманим у доступі до адвоката, сім'ї та медичної допомоги", — йдеться у звіті.

За словами ще однієї потерпілої, бісексуальної жінки з Катару, її били доти, доки вона "кілька разів непритомніла". Інша жінка-трансгендер, розповіла, що її спочатку кинули до підземної камери на два місяці, а потім — на шість тижнів.

"Вони били мене щодня і голили волосся. Вони також змусили мене зняти сорочку і сфотографувати мої груди", — згадувала вона, додавши, що відтоді у неї депресія, і вона боїться виходити на вулицю.

За словами HRW, у всіх випадках затриманих змушували розблокувати свої телефони та брали контактну інформацію про інших представників ЛГБТК.

Секс поза шлюбом та секс між представниками однієї статі є незаконними в консервативній мусульманській державі і можуть бути покарані позбавленням волі на строк до семи років.

Нагадаємо, принц Вільям і Кейт Міддлтон готуються до розширення своєї сім'ї. У ЗМІ з'явилися чутки про те, що пара вирішила народити четверту дитину.