Жуткий маникюр на Хеллоуин: топ-3 варианта для эффектного образа

Любой из этих вариантов станет отличным дополнением к любому костюму.

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До Хэллоуина еще несколько дней, а значит, самое время определиться с образом, ярким завершением которого станет маникюр. То, как выглядят ногти в общем ансамбле, не менее важно, чем подобрать подходящий костюм. Фокус предлагает три варианта нейл-арта, которые будут уместными в большинстве ансамблей.

Змеиный маникюр

Ногти со "змеиным" принтом – то, что нужно в этот праздник. Для его создания можно использовать стикеры, соответствующее покрытие или же создать на своих ногтях настоящее произведение искусства со стразами, объемными элементами или просто очень реалистичный рисунок.

Вампирские ногти

Тему вампира на Хэллоуин не обыгрывал разве что ленивый. Пожалуй, это самый благодарный образ, поскольку можно "Оторваться" по-полной, подобрав костюм какого-нибудь кровопийцы, причем не обязательно средневекового. примеров для подражания хватает и в популярных голливудских фильмах. Острые "кровавые" ногти как нельзя лучше подойдут для этого образа. Это может быть как однотонное бордово- или кроваво-красное покрытие, так и френч с каплями крови вместо улыбки на кончике ногтя. Выбор за вами!

Маникюр с костями и черепами

Какой же Хеллоуин без скелетов и черепов. Чаще всего мастера ногтевого дизайна предлагают маникюр, где на черной основе нарисованы белые кости или черепа. Их наносят как кисточкой, так и с помощью стикеров. В любом случае такой маникюр смотрится уместно и очень зловеще.

Напомним, какой вариант хэллоуинского маникюра предложил любимый мастер Дженнифер Лопес и Селены Гомес Том Бачик.