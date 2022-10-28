Моторошний манікюр на Гелловін: топ 3 варіанти для ефектного образу

Кожен з цих варіантів стане чудовим доповненням до будь-якого костюма.

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До Гелловіна ще кілька днів, а отже, саме час визначитися із образом, яскравим завершенням якого стане манікюр. Те, як виглядають нігті в загальному ансамблі, не менш важливо, ніж підібрати потрібний костюм. Фокус пропонує три варіанти нейл-арту, які будуть доречними у більшості ансамблів.

Зміїний манікюр

Нігті зі "зміїним" принтом — те, що потрібно у це свято. Для його створення можна використовувати стікери, відповідне покриття або створити на своїх нігтях справжній витвір мистецтва зі стразами, об'ємними елементами або просто дуже реалістичний малюнок.

Вампірські нігті

Тему вампіра на Гелловін не відігравав хіба що лінивий. Мабуть, це найвдячніший образ, оскільки можна "відірватися" по-повній, підібравши костюм якогось кровопивці, причому не обов'язково середньовічного, прикладів для наслідування вистачає й у найпопулярніших голлівудських фільмах. Гострі "криваві" нігті якнайкраще підійдуть для цього образу. Це може бути як однотонне бордово- або криваво-червоне покриття, так і френч із краплями крові замість посмішки на кінчику нігтя. Вибір за вами!

Манікюр з кістками та черепами

Який же Гелловін без скелетів та черепів. Найчастіше майстри нігтьового дизайну пропонують манікюр, де на чорній основі намальовані білі кістки або черепи. Їх наносять як пензликом, так і за допомогою стікерів. У будь-якому випадку такий манікюр виглядає доречно та дуже зловісно.

Нагадаємо, який варіант гелловінського манікюру запропонував улюблений майстер Дженніфер Лопес та Селени Гомес Том Бачик.