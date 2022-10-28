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Стиль життя

Моторошний манікюр на Гелловін: топ 3 варіанти для ефектного образу

манікюр, Гелловін, нейл-арт
Фото: Getty

Кожен з цих варіантів стане чудовим доповненням до будь-якого костюма.

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До Гелловіна ще кілька днів, а отже, саме час визначитися із образом, яскравим завершенням якого стане манікюр. Те, як виглядають нігті в загальному ансамблі, не менш важливо, ніж підібрати потрібний костюм. Фокус пропонує три варіанти нейл-арту, які будуть доречними у більшості ансамблів.

Зміїний манікюр

Нігті зі "зміїним" принтом — те, що потрібно у це свято. Для його створення можна використовувати стікери, відповідне покриття або створити на своїх нігтях справжній витвір мистецтва зі стразами, об'ємними елементами або просто дуже реалістичний малюнок.

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Вампірські нігті

Тему вампіра на Гелловін не відігравав хіба що лінивий. Мабуть, це найвдячніший образ, оскільки можна "відірватися" по-повній, підібравши костюм якогось кровопивці, причому не обов'язково середньовічного, прикладів для наслідування вистачає й у найпопулярніших голлівудських фільмах. Гострі "криваві" нігті якнайкраще підійдуть для цього образу. Це може бути як однотонне бордово- або криваво-червоне покриття, так і френч із краплями крові замість посмішки на кінчику нігтя. Вибір за вами!

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Манікюр з кістками та черепами

Який же Гелловін без скелетів та черепів. Найчастіше майстри нігтьового дизайну пропонують манікюр, де на чорній основі намальовані білі кістки або черепи. Їх наносять як пензликом, так і за допомогою стікерів. У будь-якому випадку такий манікюр виглядає доречно та дуже зловісно.

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Нагадаємо, який варіант гелловінського манікюру запропонував улюблений майстер Дженніфер Лопес та Селени Гомес Том Бачик.