"Любов з першого укусу". Ідея манікюру на Геловін 2022 (фото)

Майстер радить обмежитись червоним та чорним кольорами.

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Голлівудський нейл-майстер Том Бачик пропонує ідею манікюру для Геловіну 2022. Знімком своєї нещодавньої роботи знаменитий фахівець ділиться у соцмережах.

Майстер, послугами якого користуються найвідоміші зірки сьогодення, обирає для "жахливого" манікюру чорні та червоні кольори — кров і морок, відповідно. Бачик покрив всі, крім вказівного, пальця червоним насиченим лаком та зробив форму закруглений квадрат.

Вказівному пальцю нейл-майстер виділив окрему увагу. Він покрив ніготь чорним лаком та зробив візуально довшим, ніж інші, обравши гострішу форму. До чорного Том Бачик також додав червону "кров", що зробило манікюр повністю відповідним тематиці Геловіну 2022, коли макіяжі, манікюри та образи обираються у "страхітливому" стилі.

"Любов з першого укусу🩸🖤", — прокоментував свою нову роботу голлівудський майстер.

[ + – ] Манікюр на Геловін 2022 від Тома Бачика

Послугами Тома Бачика користуються Селена Гомес, Дженніфер Лопес та інші знаменитості Голлівуду. Майстер часто задає тренди на модні покриття нігтів.

[ + – ] Манікюр на Геловін 2022 від Тома Бачика

Нагадаємо, Том Бачик показав ідеальний нейтральний манікюр на осінь-зиму 2022.

Також Фокус писав про два контрастні стильні манікюри на осінь 2022, які запропонував Том Бачик.