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Стиль жизни

"Любовь с первого укуса". Идея маникюра на Хэллоуин 2022 (фото)

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Фото: tombachik

Мастер советует ограничиться красным и черным цветом.

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Голливудский нейл-мастер Том Бачик предлагает идею маникюра для Хэллоуина 2022. Снимком своей недавней работы знаменитый специалист делится в соцсетях.

Мастер, услугами которого пользуются самые известные звезды современности, выбирает для "ужасного" маникюра черный и красный цвета — кровь и мрак, соответственно. Бачик покрыл все, кроме указательного, пальцы красным насыщенным лаком и сделал форму закругленного квадрата.

Указательному пальцу нейл-мастер выделил особое внимание. Он покрыл ноготь черным лаком и сделал его визуально длиннее других, выбрав более острую форму. К черному Том Бачик также добавил красную "кровь", что сделало маникюр полностью соответствующим тематике Хэллоуина 2022, когда макияжи, маникюры и образы выбираются в "ужасающем" стиле.

"Любовь с первого укуса", — прокомментировал свою новую работу голливудский мастер.

Маникюр на Хэллоуин 2022 от Тома Бачика

Услугами Тома Бачика пользуются Селена Гомес, Дженнифер Лопес и другие знаменитости Голливуда. Мастер часто задает тренды на модные покрытия ногтей.

Маникюр на Хэллоуин 2022 от Тома Бачика Fullscreen
Маникюр на Хэллоуин 2022 от Тома Бачика

Напомним, Том Бачик показал идеальный нейтральный маникюр на осень-зиму 2022.

Также Фокус писал о двух контрастных стильных маникюрах на осень 2022, которые предложил Том Бачик.