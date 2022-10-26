"Любовь с первого укуса". Идея маникюра на Хэллоуин 2022 (фото)

Мастер советует ограничиться красным и черным цветом.

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Голливудский нейл-мастер Том Бачик предлагает идею маникюра для Хэллоуина 2022. Снимком своей недавней работы знаменитый специалист делится в соцсетях.

Мастер, услугами которого пользуются самые известные звезды современности, выбирает для "ужасного" маникюра черный и красный цвета — кровь и мрак, соответственно. Бачик покрыл все, кроме указательного, пальцы красным насыщенным лаком и сделал форму закругленного квадрата.

Указательному пальцу нейл-мастер выделил особое внимание. Он покрыл ноготь черным лаком и сделал его визуально длиннее других, выбрав более острую форму. К черному Том Бачик также добавил красную "кровь", что сделало маникюр полностью соответствующим тематике Хэллоуина 2022, когда макияжи, маникюры и образы выбираются в "ужасающем" стиле.

"Любовь с первого укуса", — прокомментировал свою новую работу голливудский мастер.

[ + – ] Маникюр на Хэллоуин 2022 от Тома Бачика

Услугами Тома Бачика пользуются Селена Гомес, Дженнифер Лопес и другие знаменитости Голливуда. Мастер часто задает тренды на модные покрытия ногтей.

[ + – ] Маникюр на Хэллоуин 2022 от Тома Бачика

Напомним, Том Бачик показал идеальный нейтральный маникюр на осень-зиму 2022.

Также Фокус писал о двух контрастных стильных маникюрах на осень 2022, которые предложил Том Бачик.