29 октября 2022 года: Лонгин Сотник - что нельзя сегодня делать
Сегодня, согласно древним поверьям, лучше не тратить деньги и не приносить в дом новые вещи.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память мученика Лонгина Сотника. В народе его считали целителем глазных заболеваний и защитником домов от нечисти. В мире 29 октября — день борьбы с инсультом.
Что нельзя делать 29 октября?
► совершать покупки
► тратить деньги
► приносить в дом новые вещи
Народные поверья и приметы:
► В старину в этот день выносили зимние одежды на утренний морозец; считалось, что солнечный свет хоть и недолог, но целебен, добр и дорог
Родились сегодня:
1961 — Алексей Горбунов, украинский актер театра и кино
День ангела празднуют:
Виола, Дементий, Домнин, Евпраксия, Ефросиния, Леонтий, Лонгин, Мал, Терентий
А также в этот день:
1863 — на международной конференции в Женеве (Швейцария) основан Международный Красный Крест
1923 — была провозглашена Турецкая Республика, и Мустафа Кемаль (впоследствии Ататюрк) стал ее первым президентом
1945 — в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки (через 57 лет после получения патента)
1947 — сухой лед впервые используется для вызова дождя
1969 — первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET — рождение Интернета
1998 — в США был запущен в космос самый старый астронавт — Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дней)