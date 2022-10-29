29 октября 2022 года: Лонгин Сотник - что нельзя сегодня делать

Сегодня, согласно древним поверьям, лучше не тратить деньги и не приносить в дом новые вещи.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мученика Лонгина Сотника. В народе его считали целителем глазных заболеваний и защитником домов от нечисти. В мире 29 октября — день борьбы с инсультом.

Что нельзя делать 29 октября?

► совершать покупки

► тратить деньги

► приносить в дом новые вещи

Народные поверья и приметы:

► В старину в этот день выносили зимние одежды на утренний морозец; считалось, что солнечный свет хоть и недолог, но целебен, добр и дорог

Родились сегодня:

1961 — Алексей Горбунов, украинский актер театра и кино

День ангела празднуют:

Виола, Дементий, Домнин, Евпраксия, Ефросиния, Леонтий, Лонгин, Мал, Терентий

А также в этот день:

1863 — на международной конференции в Женеве (Швейцария) основан Международный Красный Крест

1923 — была провозглашена Турецкая Республика, и Мустафа Кемаль (впоследствии Ататюрк) стал ее первым президентом

1945 — в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки (через 57 лет после получения патента)

1947 — сухой лед впервые используется для вызова дождя

1969 — первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET — рождение Интернета

1998 — в США был запущен в космос самый старый астронавт — Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дней)