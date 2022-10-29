29 жовтня 2022: Лонгин сотник — що не можна сьогодні робити
Сьогодні, згідно з давніми повір'ями, краще не витрачати гроші та не приносити в будинок нові речі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Лонгіна сотника. У народі його вважали цілителем очних захворювань і захисником будинків від нечисті. У світі 29 жовтня — день боротьби з інсультом.
Що не можна робити 29 жовтня?
► робити покупки
► витрачати гроші
► приносити в будинок нові речі
Народні повір'я та прикмети:
У цей день вшановують пам'ять святого літа; вважалося, що сонячне світло хоч і недовге, але цілюще, добре й дороге.
Народилися сьогодні:
1961 — Олексій Горбунов, український актор театру та кіно
День ангела святкують:
Віола, Дементій, Домнін, Євпраксія, Єфросинія, Леонтій, Лонгін, Мал, Терентій
А також у цей день:
1863 — на міжнародній конференції в Женеві (Швейцарія) засновано Міжнародний Червоний Хрест
1923 — була проголошена Турецька Республіка, і Мустафа Кемаль (згодом Ататюрк) став її першим президентом
1945 — у Нью-Йорку вперше надійшли в продаж кулькові ручки (через 57 років після отримання патенту)
1947 — сухий лід уперше використали для виклику дощу
1969 — перша передача даних між двома комп'ютерами в мережі в межах проєкту ARPANET — народження інтернету
1998 — у США запустили в космос найстарішого астронавта — Джона Гленна (у віці 77 років і 103 днів)