29 жовтня 2022: Лонгин сотник — що не можна сьогодні робити

Сьогодні, згідно з давніми повір'ями, краще не витрачати гроші та не приносити в будинок нові речі.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Лонгіна сотника. У народі його вважали цілителем очних захворювань і захисником будинків від нечисті. У світі 29 жовтня — день боротьби з інсультом.

Що не можна робити 29 жовтня?

► робити покупки

► витрачати гроші

► приносити в будинок нові речі

Народні повір'я та прикмети:

У цей день вшановують пам'ять святого літа; вважалося, що сонячне світло хоч і недовге, але цілюще, добре й дороге.

Народилися сьогодні:

1961 — Олексій Горбунов, український актор театру та кіно

День ангела святкують:

Віола, Дементій, Домнін, Євпраксія, Єфросинія, Леонтій, Лонгін, Мал, Терентій

А також у цей день:

1863 — на міжнародній конференції в Женеві (Швейцарія) засновано Міжнародний Червоний Хрест

1923 — була проголошена Турецька Республіка, і Мустафа Кемаль (згодом Ататюрк) став її першим президентом

1945 — у Нью-Йорку вперше надійшли в продаж кулькові ручки (через 57 років після отримання патенту)

1947 — сухий лід уперше використали для виклику дощу

1969 — перша передача даних між двома комп'ютерами в мережі в межах проєкту ARPANET — народження інтернету

1998 — у США запустили в космос найстарішого астронавта — Джона Гленна (у віці 77 років і 103 днів)