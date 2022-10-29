Самолет королевы-консорта Камиллы с трудом завершил полет, когда в него врезалась птица

Королева-консорт боится летать, так что она пережила настоящий ужас, когда птица оставила вмятину в самолете.

Related video

Самолет, на котором королева-консорт Камилла летела из индийского Бангалора в лондонский аэропорт Хитроу, с трудом удалось посадить после того, как в него врезалась птица. Об этом пишет Daily Mail.

От удара на носу самолета осталась внушительная вмятина. Известно, что Камилла боится летать, так что после приземления, ей потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя.

Она честно рассказала о этой фобии, признавшись, что хоть и боится, но это не мешает ей летать по всему миру.

[ + – ] Самолет с вмятиной на носу, приземляется в аэропорту Хитроу

Инсайдеры сообщают, что она всегда крепко сжимает руку мужа, когда самолет отрывается от земли, и при посадке. Но маленькие самолеты пугают ее больше стандартных лайнеров. Известно, что как-то она некоторое время сидела на трапе легкомоторного самолета, набираясь смелости для того, чтобы пройти в салон.

Король Карл III, являясь пилотом, с пониманием относится к фобии Камиллы, но однажды, когда самолет попал в зону турбулентности, он попросил супругу не сжимать его руку так сильно.

Самолет British Airways Boeing 777-200ER летел из Индии в Лондон, и уже заходил на посадку, когда в его нос врезалась птица.

На фотографии после приземления видна огромная вмятина в носовой части самолета, где находится метеорологический радар. Но хоть повреждения и выглядят серьезными, они обычно не мешают пилотам довести лайнер до места назначения. Хоть пассажиры наверняка пережили несколько неприятных минут.

[ + – ] Вмятина, оставленная птицей на носу самолета Фото: Соцсети

Визит в Индию не был официальным визитом. Сообщается, что 75-летняя королева-консорт отдыхала в SOUKYA.

Это экологический курорт, где предлагают йогу, гомеопатические, аюрведические и натуропатические процедуры.

С 2010 года она посещала оздоровительный комплекс SOUKYA в Бангалоре не менее семи раз.

В 2019 году к отпуску на индийском курорте присоединился и принц Чарльз. Он отпраздновал в SOUKYA свой 71-й день рождения, и, по слухам был в восторге от вегетарианского меню, спа-процедур и йоги.

Напомним, пока королева-консорт Камилла находилась на заслуженном 10-дневном отдыхе, ее супруг уже приветствовал нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Риши и его супруга очень богаты, но им придется переехать в относительно скромную резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит. Фокус рассказывал историю, пожалуй, самого известного дома Лондона.