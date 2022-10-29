Літак королеви-консорта Камілли з труднощами завершив політ, коли в нього врізався птах

Королева-консорт боїться літати, тож вона пережила справжній жах, коли птах залишив вм'ятину в літаку.

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Літак, на якому королева-консорт Камілла летіла з індійського Бангалора в лондонський аеропорт Хітроу, важко вдалося посадити після того, як у нього врізався птах. Про це пише Daily Mail.

Від удару на носі літака залишилася велика вм'ятина. Відомо, що Камілла боїться літати, так що після приземлення їй знадобилося кілька хвилин, щоб прийти до тями.

Вона чесно розповіла про цю фобію, зізнавшись, що хоч і боїться, але це не заважає їй літати по всьому світу.

[ + – ] Літак зі вм'ятиною на носі, приземляється в аеропорту Хітроу

Інсайдери повідомляють, що вона завжди стискає руку чоловіка, коли літак відривається від землі та під час посадки. Але маленькі літаки лякають її більше за стандартні лайнери. Відомо, що якось вона кілька днів сиділа на трапі легкомоторного літака, набираючись сміливості для того, щоб пройти в салон.

Король Карл III, будучи пілотом, із розумінням ставиться до фобії Камілли, але одного разу, коли літак потрапив у зону турбулентності, він попросив дружину не стискати його руку так сильно.

Літак British Airways Boeing 777-200ER летів із Індії в Лондон, і вже заходив на посадку, коли його ніс врізався птах.

На фотографії після приземлення видно величезну вм'ятину в носовій частині літака, де розташований метеорологічний радар. Але хоч пошкодження й мають вигляд серйозних, вони зазвичай не заважають пілотам довести лайнер до місця призначення. Хоча пасажири, напевно, пережили кілька неприємних хвилин.

[ + – ] Вм'ятина, залишена птахом на носі літака Фото: Соцсети

Візит в Індію не був офіційним візитом. Повідомляється, що 75-річна королева-консорт відпочивала в SOUKYA.

Це екологічний курорт, де пропонують йогу, гомеопатичні, аюрведичні та натуропатичні процедури.

Із 2010 року вона відвідувала оздоровчий комплекс SOUKYA в Бангалорі не менше семи разів.

2019 року до відпустки на індійському курорті приєднався й принц Чарльз. Він відсвяткував у SOUKYA свій 71-й день народження і, за чутками, був у захваті від вегетаріанського меню, спа-процедур і йоги.

Нагадаємо, поки королева-консорт Камілла перебувала на заслуженому 10-денному відпочинку, її чоловік уже привітав нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

Ріші та його дружина дуже багаті, але їм доведеться переїхати у відносно скромну резиденцію прем'єр-міністра на Даунінг-стріт. Фокус розповідав історію, мабуть, найвідомішого будинку Лондона.