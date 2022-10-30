30 октября 2022 года: пророка Осия Колесника - что нельзя сегодня делать

Сегодня, согласно древним поверья, нельзя мыться, употреблять алкоголь и заниматься тяжелым физическим трудом.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь вспоминает святого пророка Осии – первого из двенадцати младших пророков. Он жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве. за 8 веков до Рождества Христова он предсказывал его пришествие. Очень многие его предсказания сбылись. Пророческое служение Осии длилось более 60 лет. Умер святой в глубокой старости.

В мире 30 октября отмечают день ортопедических медсестер и медбратьев,

день работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков,

день тренера и Всемирный день жизни.

Что нельзя делать 30 октября?

► купаться

► ходить босиком по росе

► лениться

► ругаться, сквернословить

► тяжело работать

► употреблять алкоголь

Народные поверья и приметы:

► на Осия — колесо с осью до самой весны расстаются

► "Быстро тает день — не привяжешь за плетень"

► "Плачет октябрь холодными слезами"

Родились сегодня:

1960 — Диего Марадона, аргентинский футболист и тренер, чемпион мира (1986)

1981 — Иванка Трамп, фотомодель, писательница, дочь бывшего президента США Дональда Трампа

День ангела празднуют:

Иосиф, Анатолий, Андрей, Сергей, Александр, Леонтий (Левко), Кузьма, Юлиан, Антон

А также в этот день:

1888 — Джон Лауд получил патент на шариковую ручку

1937 — астероид Гермес приблизился к Земле на расстояние всего 780 тыс. км

1954 — в северной части Бермудского треугольника исчез самолет R7V-1 с 42 людьми на борту

2001 — Вышел альбом "Invincible" — последний альбом Майкла Джексона перед его смертью