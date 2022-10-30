30 октября 2022 года: пророка Осия Колесника - что нельзя сегодня делать
Сегодня, согласно древним поверья, нельзя мыться, употреблять алкоголь и заниматься тяжелым физическим трудом.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь вспоминает святого пророка Осии – первого из двенадцати младших пророков. Он жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве. за 8 веков до Рождества Христова он предсказывал его пришествие. Очень многие его предсказания сбылись. Пророческое служение Осии длилось более 60 лет. Умер святой в глубокой старости.
В мире 30 октября отмечают день ортопедических медсестер и медбратьев,
день работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков,
день тренера и Всемирный день жизни.
Что нельзя делать 30 октября?
► купаться
► ходить босиком по росе
► лениться
► ругаться, сквернословить
► тяжело работать
► употреблять алкоголь
Народные поверья и приметы:
► на Осия — колесо с осью до самой весны расстаются
► "Быстро тает день — не привяжешь за плетень"
► "Плачет октябрь холодными слезами"
Родились сегодня:
1960 — Диего Марадона, аргентинский футболист и тренер, чемпион мира (1986)
1981 — Иванка Трамп, фотомодель, писательница, дочь бывшего президента США Дональда Трампа
День ангела празднуют:
Иосиф, Анатолий, Андрей, Сергей, Александр, Леонтий (Левко), Кузьма, Юлиан, Антон
А также в этот день:
1888 — Джон Лауд получил патент на шариковую ручку
1937 — астероид Гермес приблизился к Земле на расстояние всего 780 тыс. км
1954 — в северной части Бермудского треугольника исчез самолет R7V-1 с 42 людьми на борту
2001 — Вышел альбом "Invincible" — последний альбом Майкла Джексона перед его смертью