30 жовтня 2022 року: пророка Осія Колесника — що не можна сьогодні робити

Сьогодні, згідно з давніми повір'ями, не можна митися, вживати алкоголь і займатися важкою фізичною працею.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква згадує святого пророка Осію — першого з дванадцяти молодших пророків. Він жив у ІХ столітті до нашої ери в Ізраїльському царстві. За 8 століть до Різдва Христового він пророкував його наступ. Дуже багато його прогнозів справдилися. Пророче служіння Осії тривало понад 60 років. Помер святий у глибокій старості.

У світі 30 жовтня відзначають день ортопедичних медсестер та медбратів, день працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків, день тренера та Всесвітній день життя.

Що не можна робити 30 жовтня?

► купатися

► ходити босоніж по росі

► лінуватися

► сваритися, лаятися

► важко працювати

► вживати алкоголь

Народні повір'я та прикмети:

► на Осії — колесо з віссю до весни розлучаються

► "Швидко тане день — не прив'яжеш за тин"

► "Плаче жовтень холодними сльозами"

Народилися сьогодні:

1960 — Дієго Марадона, аргентинський футболіст і тренер, чемпіон світу (1986)

1981 — Іванка Трамп, фотомодель, письменниця, дочка колишнього президента США Дональда Трампа

День ангела святкують:

Йосип, Анатолій, Андрій, Сергій, Олександр, Леонтій (Левко), Кузьма, Юліан, Антон

А також у цей день:

1888 — Джон Лауд отримав патент на кулькову ручку

1937 — астероїд Гермес наблизився до Землі на відстань всього 780 тис. км.

1954 — у північній частині Бермудського трикутника зник літак R7V-1 з 42 людьми на борту

2001 — Вийшов альбом "Invincible" — останній альбом Майкла Джексона перед його смертю