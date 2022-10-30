30 жовтня 2022 року: пророка Осія Колесника — що не можна сьогодні робити
Сьогодні, згідно з давніми повір'ями, не можна митися, вживати алкоголь і займатися важкою фізичною працею.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква згадує святого пророка Осію — першого з дванадцяти молодших пророків. Він жив у ІХ столітті до нашої ери в Ізраїльському царстві. За 8 століть до Різдва Христового він пророкував його наступ. Дуже багато його прогнозів справдилися. Пророче служіння Осії тривало понад 60 років. Помер святий у глибокій старості.
У світі 30 жовтня відзначають день ортопедичних медсестер та медбратів, день працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків, день тренера та Всесвітній день життя.
Що не можна робити 30 жовтня?
► купатися
► ходити босоніж по росі
► лінуватися
► сваритися, лаятися
► важко працювати
► вживати алкоголь
Народні повір'я та прикмети:
► на Осії — колесо з віссю до весни розлучаються
► "Швидко тане день — не прив'яжеш за тин"
► "Плаче жовтень холодними сльозами"
Народилися сьогодні:
1960 — Дієго Марадона, аргентинський футболіст і тренер, чемпіон світу (1986)
1981 — Іванка Трамп, фотомодель, письменниця, дочка колишнього президента США Дональда Трампа
День ангела святкують:
Йосип, Анатолій, Андрій, Сергій, Олександр, Леонтій (Левко), Кузьма, Юліан, Антон
А також у цей день:
1888 — Джон Лауд отримав патент на кулькову ручку
1937 — астероїд Гермес наблизився до Землі на відстань всього 780 тис. км.
1954 — у північній частині Бермудського трикутника зник літак R7V-1 з 42 людьми на борту
2001 — Вийшов альбом "Invincible" — останній альбом Майкла Джексона перед його смертю