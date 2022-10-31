31 октября 2022 года: святого апостола Луки и Хэллоуин - что сегодня нельзя делать
Раньше считалось, что именно сегодня нужно съесть хоть немного лука — это поможет не болеть весь год.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Луки. Он был автором одного из четырех Евангелий о Деяниях святых апостолов. В народе Лука считался наставником иконописи и живописи.
В мире 31 октября отмечают Хэллоуин, что в переводе с английского означает
"ночь всех святых". В этот день принято переодеваться в костюмы персонажей фильмов-ужасов, разрисовывать лицо устрашающим макияжем и вырезать мордочки на тыкве. Также дети ходят к соседям со словами "кошелек или жизнь" и просят конфеты.
Также 31 октября — день автомобилиста.
Что нельзя делать 31 октября?
► есть острую пищу
Народные поверья и приметы:
► "Всякое умение трудом дается"
► "К чему душа лежит, к тому и руки приложатся"
► Также считалось, что святой Лука избавит от "семи недуг", выводит из человека хилость и гниль
► В старину говорили: "Лука от гнести он избавляет, ворогушу-гнетуницу прочь отсылает — за семь верст синих, в болотину; пока она кусты голубицы да вереска к земле пригнет, человек силы соберет"
Родились сегодня:
1981 — Дмитрий Шуров, украинский музыкант, пианист, композитор, лидер группы "Pianoбой", бывший участник групп "Esthetic Education" и "Океан Ельзи"
День ангела празднуют:
Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Мартин, Злата и Юлиан
А также в этот день:
1969 — первый в истории межконтинентальный угон самолета: "Боинг-707" авиакомпании Trans World Airlines был угнан из Лос-Анджелеса в Рим 19-летним итальянцем Раффаэле Миникиелло
2011 — согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился 7-миллиардный житель
2018 — в Индии открыта самая высокая статуя на планете — Статуя Единства