31 октября 2022 года: святого апостола Луки и Хэллоуин - что сегодня нельзя делать

Раньше считалось, что именно сегодня нужно съесть хоть немного лука — это поможет не болеть весь год.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Луки. Он был автором одного из четырех Евангелий о Деяниях святых апостолов. В народе Лука считался наставником иконописи и живописи.

В мире 31 октября отмечают Хэллоуин, что в переводе с английского означает

"ночь всех святых". В этот день принято переодеваться в костюмы персонажей фильмов-ужасов, разрисовывать лицо устрашающим макияжем и вырезать мордочки на тыкве. Также дети ходят к соседям со словами "кошелек или жизнь" и просят конфеты.

Также 31 октября — день автомобилиста.

Что нельзя делать 31 октября?

► есть острую пищу

Народные поверья и приметы:

► "Всякое умение трудом дается"

► "К чему душа лежит, к тому и руки приложатся"

► Также считалось, что святой Лука избавит от "семи недуг", выводит из человека хилость и гниль

► В старину говорили: "Лука от гнести он избавляет, ворогушу-гнетуницу прочь отсылает — за семь верст синих, в болотину; пока она кусты голубицы да вереска к земле пригнет, человек силы соберет"

Родились сегодня:

1981 — Дмитрий Шуров, украинский музыкант, пианист, композитор, лидер группы "Pianoбой", бывший участник групп "Esthetic Education" и "Океан Ельзи"

День ангела празднуют:

Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Мартин, Злата и Юлиан

А также в этот день:

1969 — первый в истории межконтинентальный угон самолета: "Боинг-707" авиакомпании Trans World Airlines был угнан из Лос-Анджелеса в Рим 19-летним итальянцем Раффаэле Миникиелло

2011 — согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился 7-миллиардный житель

2018 — в Индии открыта самая высокая статуя на планете — Статуя Единства