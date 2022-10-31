31 жовтня 2022 року: святого апостола Луки та Гелловін — що сьогодні не можна робити

Раніше вважалося, що саме сьогодні треба з'їсти хоч трохи цибулі — це допоможе не хворіти цілий рік.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола та євангеліста Луки. Він був автором одного з чотирьох Євангелій про Діяння святих апостолів. У народі Лука вважався наставником іконопису та живопису.

У світі 31 жовтня відзначають Гелловін, що в перекладі з англійської означає "ніч усіх святих". Цього дня прийнято переодягатися у костюми персонажів фільмів-жахів, розмальовувати обличчя моторошним макіяжем та вирізати мордочки на гарбузі. Також діти ходять до сусідів зі словами "гаманець чи життя" та просять цукерки.

Крім того, 31 жовтня — день автомобіліста.

Що не можна робити 31 жовтня?

► їсти гостру їжу

Народні повір'я та прикмети:

► "Всяке вміння працею дається"

► "До чого душа лежить, до того й руки прикладуться"

► Також вважалося, що святий Лука позбавить "семи недуг", виведе з людини кволість та гниль

► За старих часів казали: "Лука від гніту він позбавляє, злодійку-гнобительку геть відсилає — за сім верст синіх, у болото; поки вона кущі лохини та вересу до землі пригне, людина сили збере"

Народилися сьогодні:

1981 — Дмитро Шуров, український музикант, піаніст, композитор, лідер гурту "Pianoбой", колишній учасник гуртів "Esthetic Education" та "Океан Ельзи"

День ангела святкують:

Гавриїл, Давид, Йосип, Лука, Мартін, Злата та Юліан

А також у цей день:

1969 — перше в історії міжконтинентальне викрадення літака: "Боїнг-707" авіакомпанії Trans World Airlines було викрадено з Лос-Анджелеса до Риму 19-річним італійцем Раффаеле Мінікіелло

2011 — згідно з розрахунками Фонду народонаселення ООН, на Землі народився 7-мільярдний житель

2018 — в Індії відкрито найвищу статую на планеті — Статуя Єдності