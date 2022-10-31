Адель снова взяла паузу в музыкальной карьере

Это уже не первая пауза в музыкальной карьере известной певицы.

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Осенью 2021 Адель выпустила альбом "30", который посвятила своим чувствам, которые она испытывала во время тяжелого развода с мужем, бизнесменом Саймоном Конекки. Через несколько дней релиза пластинка стала самой продаваемой в США. The Washington Post сообщает, что певица хочет пойти учиться.

На данный момент у Адель более 100 наград, среди которых "Оскар" и "Золотой глобус" за саундтрек к фильму "007: Координаты "Скайфол" и пятнадцать "Грэмми". Несмотря на такой успех, артистка решила снова взять паузу в карьере.

[ + – ] Адель

"Я действительно хочу получить степень по английской литературе. Это моя страсть. Несмотря на то, что я не собираюсь работать по специальности после получения диплома, мне жаль, что я не училась в университете после школы. Мне грустно, что у меня не было такого опыта", — говорится в сообщении.

[ + – ] Адель

Напомним, британская певица Адель представила клип на песню I Drink Wine, которая вошла в ее четвертый сольный альбом "30".