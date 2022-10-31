Адель знову взяла паузу у музичній кар'єрі

Це вже не перша пауза у музичній кар'єрі відомої співачки.

Related video

Восени 2021 року Адель випустила альбом "30", який присвятила своїм почуттям, які вона відчувала під час важкого розлучення з чоловіком, бізнесменом Саймоном Конеккі. Через кілька днів релізу платівка стала найбільш продаваною в США. The Washington Post повідомляє, що співачка хоче піти вчитися.

Зараз у Адель понад 100 нагород, серед яких "Оскар" та "Золотий глобус" за саундтрек до фільму "007: Координати "Скайфол" та п'ятнадцять "Греммі". Попри такий успіх, артистка вирішила знову взяти паузу в кар'єрі.

[ + – ] Адель

"Я справді хочу здобути ступінь з англійської літератури. Це моя пристрасть. Попри те, що я не збираюся працювати за фахом після отримання диплома, мені шкода, що я не навчалася в університеті після школи. Мені сумно, що в мене не було такого досвіду", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Адель

Нагадаємо, британська співачка Адель представила кліп на пісню I Drink Wine, яка увійшла до її четвертого сольного альбому "30".