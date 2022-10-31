На ночь лучше не есть: какой продукт может спровоцировать кошмарный сон

У теории зависимости сорта сыра и "жанра" сна хватает как сторонников, так и противников.

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Есть на ночь – нежелательно, о чем твердят большинство диетологов и экспертов по правильному питанию, однако этот запрет стабильно нарушается. И все же есть продукты, которые лучше не есть перед сном, поскольку это чревато последствиями. Например, кусочек сыра, съеденный незадолго до того момента, когда человек идет спать, может спровоцировать кошмары. Об этом пишет Национальный институт здоровья (NIH), руководствуясь данными исследований, проведенных Британским советом по сырам.

Участники эксперимента съедали 20 граммов сыра непосредственно перед сном, и две трети из них сообщили, что видели сон, который они могли вспомнить, когда проснулись. Некоторые испытуемые говорили, что видели очень реалистичные жуткие сны или кошмары.

Сорт сыра тоже имел значение. По словам секретаря правления Найджела Уайта, "жанр" сна зависел от сорта сыра.

Так, люди, которые ели сыр с плесенью, чаще видели яркие сны. Красный сыр Лестер, производимый в графстве Лестершир в Мидлендсе (Англия), вызывал у людей ностальгические сны. Сыр чеддер, который наиболее популярен в Америке, приводит к тому, что едоки видят во сне видных деятелей и знаменитостей. Как ни странно, чеширский сыр из северо-западной английской провинции вообще не вызывает снов.

[ + – ] Сыр – довольно калорийный продукт Фото: Скриншот

Исследователи не смоги объяснить, почему определенные сыры вызывали эти специфические реакции, но связала общие результаты с триптофаном. Потребление этой аминокислоты может значительно увеличить время, которое человек проводит во сне.

Тело преобразовывает триптофан в серотонин. Это нейротрансмиттер, который регулирует поведение человека и общее настроение. Высокий уровень серотонина, который еще называют гормоном счастья, связан с большей удовлетворенностью и в целом более позитивным взглядом на жизнь.

Этот нейромедиатор не был напрямую связан с увеличением частоты или яркости снов, но неофициальные данные свидетельствуют, что люди, которые принимают препараты, повышающие уровень серотонина, видят сны чаще, чем их сверстники.

Несмотря на, казалось бы, убедительные результаты, все же есть мнение, что употребление сыра перед сном никак не влияет на то, что присниться. По информации издания Greatist, поедание вкусной, но тяжелой жирной пищи с сыром прямо перед сном может вызвать несварение желудка и испортить сон. И именно нарушением сна объясняется то, что человек помнит сны или кошмары четче, чем обычно.

Напомним, специалисты из Сиднейского университета утверждают, что вопреки распространенному мнению о вредности употребления пищи перед сном, сытный ужин, напротив, полезен для здоровья.