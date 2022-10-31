На ніч краще не їсти: який продукт може спровокувати жахливий сон

У теорії залежності сорту сиру та "жанру" сну вистачає як прихильників, так і противників.

Related video

Їсти на ніч — небажано, про що твердять більшість дієтологів та експертів із правильного харчування, проте ця заборона стабільно порушується. І все ж є продукти, які краще не їсти перед сном, оскільки це загрожує наслідками. Наприклад, шматочок сиру, з'їдений незадовго до того моменту, коли людина йде спати, може спровокувати кошмари. Про це пише Національний інститут здоров'я (NIH), керуючись даними досліджень, проведених Британською радою з сирів.

Учасники експерименту з'їдали 20 г сиру безпосередньо перед сном, і дві третини з них повідомили, що бачили сон, який вони могли згадати, коли прокинулися. Деякі випробувані казали, що бачили дуже реалістичні моторошні сни чи кошмари.

Сорт сиру теж мав значення. За словами секретаря правління Найджела Вайта, "жанр" сну залежав від сорту сиру.

Так, люди, які їли сир із пліснявою, частіше бачили яскраві сни. Червоний сир Лестер, що виробляється у графстві Лестершир у Мідлендсі (Англія), викликав у людей ностальгічні сни. Сир чедер, який найпопулярніший в Америці, призводить до того, що їдці бачать уві сні видатних діячів та знаменитостей. Як не дивно, чеширський сир із північно-західної англійської провінції взагалі не викликає снів.

[ + – ] Сир – досить калорійний продукт Фото: Скриншот

Дослідники не змогли пояснити, чому певні сири викликали ці специфічні реакції, але пов'язали загальні результати з триптофаном. Споживання цієї амінокислоти може значно збільшити час, який людина проводить уві сні.

Тіло перетворює триптофан на серотонін. Це нейротрансмітер, який регулює поведінку людини та загальний настрій. Високий рівень серотоніну, який ще називають гормоном щастя, пов'язаний із більшою задоволеністю та загалом більш позитивним поглядом на життя.

Цей нейромедіатор не був безпосередньо пов'язаний зі збільшенням частоти або яскравості снів, але неофіційні дані свідчать, що люди, які приймають препарати, що підвищують рівень серотоніну, бачать сни частіше за їхніх однолітків.

Попри, здавалося б, переконливі результати, все ж таки є думка, що вживання сиру перед сном ніяк не впливає на те, що насниться. За інформацією видання Greatist, поїдання смачної, але важкої жирної їжі із сиром прямо перед сном може спричинити нетравлення шлунка та зіпсувати сон. І саме порушенням сну пояснюється те, що людина пам'ятає сни чи кошмари чіткіше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, фахівці із Сіднейського університету стверджують, що всупереч поширеній думці про шкідливість вживання їжі перед сном, ситна вечеря, навпаки, корисна для здоров'я.