Ларри, подвинься! Риши Сунак поселил на Даунинг-стрит любимого лабрадора

Нова появилась в семье премьер-министра Великобритании в июне прошлого года и стала любимицей.

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Новый премьер-министр Великобритании поселился на Даунинг-стрит вместе с женой, дочерьми и любимым лабрадором по кличке Нова, который живет в семье с прошлого года. На своей странице в Instagram он опубликовал несколько фото с питомцем.

Пост политика был посвящен Poppy Appeal ("красный мак"), ежегодной благотворительной кампании в пользу ветеранов войн. Маки-бутоньерки волонтеры продают за символические деньги – от одного фунта до суммы кто сколько может. Каждый год в одной только Великобритании собирают около 40 миллионов фунтов, которые потом идут на помощь ветеранам боевых действий и действующим военным.

В этом году в резиденцию главы правительства пришли школьники, которые вручили ему и его супруге красные маки.

"Нет большей жертвы, чем жертва тех, кто отдает свою жизнь на службе своей стране. Поэтому во время #PoppyAppeal этого года, пожалуйста, сделайте щедрые пожертвования в честь наших ветеранов – прошлых и настоящих – и тех, кто продолжает защищать нас сегодня", – написал он, а также сделал пожертвование, показав пример другим.

На видео, опубликованным Королевским Британским легионом, видно, что Нову вела на поводке жена Риши Сунака Акшата Мурти. Собака ластится к ней и получает угощение.

По информации The Mirror, Нова – рыжий лабрадор, о появлении которого Сунак написал еще в июне прошлого года. Тогда политик работал канцлером казначейства и жил на Даунинг-стрит, 11.

Изначально семья не планировала заводить домашнее животное, но когда дочери Сунака, Анушка и Кришна, познакомились с собакой Бориса Джонсона по кличке Диллин, они буквально умоляли отца подарить им щенка, и в конце концов тот уступил просьбам детей. Уже вскоре он сам привязался к Нове.

Известно, что собака любит кушать жареного ципленка и спать в кабинете своего хозяина на красной коробке с документами. Она иногда мелькает в его Instagram. В одном из сообщений в октябре 2021 года пес спал на синем диване рядом с хозяином, пока тот читал бюджетные отчеты за месяц.

"Завтрашний обзор бюджета и расходов обеспечит более сильную экономику для британского народа. Надеюсь, вы найдете его более увлекательным, чем Нова", – подписал Сунак снимок.

Что касается кота Ларри, который живет в резиденции британских премьеров уже 11 лет и только за последний год встречает третьего главу правительства после Бориса Джонсона и Лиз Трасс, то он никуда не денется.

Бело-серый кот был выбран сотрудниками Даунинг-стрит в приюте для собак и кошек Баттерси в 2011 году. Ларри стал первым котом, получившим звание главного мышелова, и его регулярно можно увидеть гоняющимся за мышами или лисами возле дома премьер-министра.

У него также есть собственный неофициальный аккаунт в Твиттере, где публикуются ироничные твиты о текущем состоянии британской политики.

Напомним, Ларри прогнал непрошенного гостя с Даунинг-стрит.